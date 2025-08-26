La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera división

Newell's venció 2 a 0 en reserva a Barracas Central, en el Centro Griffa, con tantos de Alejo Navarro e Ignacio Liberato.

Por la séptima fecha del segundo Torneo Proyección de 2025 de reserva que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, Newell's venció 2 a 0 a Barracas Central en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Los goles del equipo de Lucas Bernardi fueron convertidos por Ignacio Liberato y Alejo Navarro, quienes ya tocaron primera.

Los rojinegros fueron dos equipos distintos. Primero se mostró como uno avasallante y que imponía condiciones en todos los sectores del campo de juego. De esta forma no extrañó que en los primeros 20 minutos haya alcanzado una ventaja de dos goles que le dieron tranquilidad en el resto del partido.

Pero luego de obtener el 2 a 0, la Lepra se relajó más de la cuenta, sabiéndose ganador del partido. Esto casi le trae un dolor de cabeza. Ya que sobre los 65' Francisco Sciarini atajó un penal que lo hubiese puesto al Guapo en partido. De hecho el arquero leproso fue la figura del encuentro con un par de atajadas notables, que le permitió terminar con la valla invicta.

¡SCIARINI! Gran respuesta de Francisco Sciarini para sostener la ventaja a favor de la Lepra. 19’ ST #Newells 2 - Barracas Central 0 pic.twitter.com/WLwA43QveJ

Los goles de Newell's

El primer gol leproso lo anotó Ignacio Liberato, a los 10', luego de una gran asistencia de Jerónimo Russo. El autor del tanto que abrió la cuenta todavía no debutó en primera, pero ya Cristian Fabbiani, en este segundo semestre, lo llevó cuatro partidos al banco de suplentes ante Banfield, Aldosivi, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960408628298703008&partner=&hide_thread=false ¡Claro, Nacho!



Segundo tanto del delantero categoría 2008 en el #TorneoProyección. pic.twitter.com/bwHhSh79O1 — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) August 26, 2025

Mientras que Alejo Navarro, a los 20', con un bombazo desde afuera del área hizo el segundo gol. Este juvenil ya tuvo su estreno en el círculo privilegiado con el Ogro ante Banfield (L) 1-2, el pasado 20 de julio, cuando ingresó a los 85' en lugar de David Sotelo. Además cuenta con tres suplencias en primera sin entrar: Independiente Rivadavia, Aldosivi y Defensa y Justicia.

Formación de Newell's

image

Cambios: 65' Gino Podestá x Alejo Navarro; 74' Santino Viola x Tomás Viola y Braico Peralta por Andrew Pereira; 81' Gino Mutti x Jerónimo Russo y Jeremías Morales x Ignacio Liberato.