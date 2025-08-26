La Capital | Ovación | reserva

La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera división

Newell's venció 2 a 0 en reserva a Barracas Central, en el Centro Griffa, con tantos de Alejo Navarro e Ignacio Liberato.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

26 de agosto 2025 · 17:36hs
La reserva de Newells venció 2 a 0 a Barracas Central. 

La reserva de Newell's venció 2 a 0 a Barracas Central. 

Por la séptima fecha del segundo Torneo Proyección de 2025 de reserva que organiza la Asociación del Fútbol Argentino, Newell's venció 2 a 0 a Barracas Central en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa. Los goles del equipo de Lucas Bernardi fueron convertidos por Ignacio Liberato y Alejo Navarro, quienes ya tocaron primera.

Los rojinegros fueron dos equipos distintos. Primero se mostró como uno avasallante y que imponía condiciones en todos los sectores del campo de juego. De esta forma no extrañó que en los primeros 20 minutos haya alcanzado una ventaja de dos goles que le dieron tranquilidad en el resto del partido.

Pero luego de obtener el 2 a 0, la Lepra se relajó más de la cuenta, sabiéndose ganador del partido. Esto casi le trae un dolor de cabeza. Ya que sobre los 65' Francisco Sciarini atajó un penal que lo hubiese puesto al Guapo en partido. De hecho el arquero leproso fue la figura del encuentro con un par de atajadas notables, que le permitió terminar con la valla invicta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960423932663882031&partner=&hide_thread=false

Leer más: Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Los goles de Newell's

El primer gol leproso lo anotó Ignacio Liberato, a los 10', luego de una gran asistencia de Jerónimo Russo. El autor del tanto que abrió la cuenta todavía no debutó en primera, pero ya Cristian Fabbiani, en este segundo semestre, lo llevó cuatro partidos al banco de suplentes ante Banfield, Aldosivi, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsJuvenil/status/1960408628298703008&partner=&hide_thread=false

Mientras que Alejo Navarro, a los 20', con un bombazo desde afuera del área hizo el segundo gol. Este juvenil ya tuvo su estreno en el círculo privilegiado con el Ogro ante Banfield (L) 1-2, el pasado 20 de julio, cuando ingresó a los 85' en lugar de David Sotelo. Además cuenta con tres suplencias en primera sin entrar: Independiente Rivadavia, Aldosivi y Defensa y Justicia.

Formación de Newell's

image

Cambios: 65' Gino Podestá x Alejo Navarro; 74' Santino Viola x Tomás Viola y Braico Peralta por Andrew Pereira; 81' Gino Mutti x Jerónimo Russo y Jeremías Morales x Ignacio Liberato.

Noticias relacionadas
Darío Herrera espera para amonestar a Ángel Di María luego de celebrar el gol ante Newells

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Sebastián Cejas tomó el mando de Douglas Haig con el fin de revertir el pésimo momento que atraviesa. 

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Tras su gol para la victoria de Central en el clásico, Ángel Di María habló en conferencia de prensa.

Di María y un regreso de película: "Ni yo me creo las cosas que me están pasando"

Dembélé y Messi compartieron equipo en Barcelona desde 2017 hasta 2021.

El elogio del candidato a ganar el Balón de Oro: "Lionel Messi es el más grande"

Ver comentarios

Las más leídas

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Lo último

El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo

El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La policía provincial realizó este procedimiento en el marco de un operativo internacional denominado "Aliados por la Infancia", que se hizo manera simultánea en distintos países de Latinoamérica.

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios
La Ciudad

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Newell's: qué jugador se lesionó y no llegaría al partido ante Barracas Central

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en Fórmula 1

Ovación
Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confió a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué está bien cobrado el gol de Ángel Di María en el clásico

Sebastián Terremoto Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Sebastián "Terremoto" Cejas asumió un nuevo desafío como entrenador del Rojinegro

Policiales
Otra condena a Tío Lucas: ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a "Tío Lucas": ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda a un vecino del barrio Santa Lucía

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

Lo buscaban por homicidio y terminó internado por balazos policiales en un allanamiento

La Ciudad
El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios
La Ciudad

El carismático embajador de Japón volvió a Rosario, donó equipamiento al Hospital Centenario y cosechó elogios

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Un alumno de 15 años se accidentó tras caer de altura en la escuela Jorge Cura

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Poli y se va a las Olimpíadas de Astronomía

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes primaveral, con más sol y más calor

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

La crisis le pega a los servicios: cayó 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Presentan el libro Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan el libro "Gary Vila Ortiz, apuntes para una biografía imposible"