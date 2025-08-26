La Capital | Política | Diputados

Diputados: la oposición busca acorralar al Ejecutivo por las presuntas coimas

Analizan iniciativas que apuntan a investigar políticamente el caso con epicentro en la Agencia Nacional de Discapacidad. Faltazo de funcionarios de Javier Milei

26 de agosto 2025 · 19:30hs
Durante un plenario de comisiones

Foto: Archivo / La Capital.

Durante un plenario de comisiones, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, de UP, fustigaron al gobierno de Javier Milei.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados nacional, al que solo asistieron los representantes de la oposición, analizó este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Agencia de Discapacidad (Andis) que revelaron los audios del extitular del organismo Diego Spagnuolo.

El ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, se ausentaron del plenario de comisiones, al igual que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

En ese marco, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria, UP), recordó que, además de producir normas, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiputadosAR/status/1960348602007478642&partner=&hide_thread=false

En la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, el diputado opositor explicó que, como “la mayoría de esos proyectos son girados a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratarlos, ”no quedará más alternativa que en la próxima sesión” se mocione un emplazamiento.

Asuntos Constitucionales es presidida por el rosarino Nicolás Mayoraz y en la oposición dan por descontado que el libertario no habilitará el debate en ese ámbito. Es por eso que apuestan a forzarlo a que abra la comisión cuando se celebre la próxima sesión.

Los funcionarios nacionales se ausentaron del plenario de comisiones impulsado por los bloques de la oposición a fin de que brinden explicaciones sobre el caso que tiene en vilo a los hermanos Javier y Karina Milei, como también a la mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Tampoco asistieron los diputados del PRO ni de La Libertad Avanza, aunque se los vio rondando la sala en la que tuvo lugar el encuentro.

>>Leer más: La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas en el gobierno y las vinculó con Karina Milei

A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.

Como muestra del cuadro de situación, el legislador advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar $2900 pesos por hora a $3.100”.

“Un transportista de personas con discapacidad cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale $1500, en lugar de trasladarlos cinco veces por semana los traslada dos”, lamentó. Y alertó que los hogares y centros de día “están todos a punto de cerrar” por desfinanciamiento.

Además, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con el presidente “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del gobierno a las personas con discapacidad.

Comisión investigadora de las presuntas coimas

Esteban Paulón, diputado por Santa Fe de Encuentro Federal, consideró: “Estamos frente un escándalo de enormes proporciones, moral”. Y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.

El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento, y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente, es un peso menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/1960435593403408592&partner=&hide_thread=false

En tanto, Sabrina Selva, de UP, le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.

Más allá de las exposiciones, la oposición busca avanzar con una batería de iniciativas y forzar al gobierno a que brinde explicaciones.

En ese sentido, los legisladores opositores intentarán interpelar a más de un funcionario del Ejecutivo, entre ellos al propio Lugones.

Noticias relacionadas
Diego Spagnuolo y Javier Milei, antes de que la justicia ponga los ojos sobre el extitular de Andis

La Justicia abrió el celular del exfuncionario que denunció coimas y las vinculó con Karina Milei

La reforma constitucional se aproxima y Santa Fe será un estado laico

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

La comisión Redactora funcionará las próximas dos semanas, todos los días.

Reforma constitucional: la Redactora discute la lapicera, las palabras y hasta el lenguaje "masculinizado"

La Convención empieza a discutir los textos elaborados por las comisiones.

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Ver comentarios

Las más leídas

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Lo último

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

La Policía Federal secuestró cocaína, armas y dinero. Fueron apresados cinco hombres y dos mujeres
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newells

Cristian Fabbiani navega en una tormenta que empezó hace tiempo en Newell's

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Alivio para Colapinto: Cadillac confirmó a sus dos pilotos para debutar en F1

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Ovación
Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta
Ovación

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

Tenis: el encuentro de minitenis en GER para las etapas Naranja y Verde fue una fiesta

La reserva de Newells ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

La reserva de Newell's ganó con goles de pibes que ya firmaron planilla en primera

Di María confesó a qué estrella del fútbol le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Di María confesó a qué estrella del fútbol le hubiese gustado tener al lado en el clásico

Policiales
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

Violento asalto a mujer de 70 años: la ataron para robarle dinero y electrodomésticos

La Ciudad
Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Es del Politécnico y se va a las Olimpíadas de Astronomía

Por Matías Loja
La Ciudad

Es del Politécnico y se va a las Olimpíadas de Astronomía

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Newells y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días
OVACIÓN

Newell's y Belgrano, por la Copa Argentina, ya tiene fecha: jugarán dos veces en pocos días

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento
Ovación

La hinchada de Central espera que se autorice su ingreso a la cancha de Sarmiento

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas
Economía

El dólar sube, el Merval baja: tensión por el escándalo de las coimas

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Cáritas: El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación
El Mundo

Cáritas: "El asedio de Gaza se ha convertido en una maquinaria de aniquilación"