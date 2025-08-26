La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Además, al zurdo defensor Ángelo Martino lo busca un equipo de Bulgaria y su futuro en la Lepra por el momento es toda una incógnita

Hernán Cabrera

26 de agosto 2025 · 12:35hs
El Ogro Fabbiani buscará conseguir una alegría después de la caída en el clásico.

No es la mejor semana para Newell's, pero tras la derrota en el clásico el equipo retomó los entrenamientos y un futbolista, que habitualmente no es titular pero que había debutado ante Defensa y Justicia de buena forma, se lesionó en la práctica en Bella Vista y es casi un hecho que no llegaría al choque del viernes ante Barracas Central.

Se trata del mediocampista Gaspar Iñíguez. De acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, habría sufrido una lesión muscular en un trabajo en espacios reducidos que realizan los futbolistas que no suman minutos en el partido anterior. De confirmarse la dolencia, el ex-Laferrere se perdería varios encuentros de la Liga.

Cabe recordar que Iñíguez fue el primer refuerzo de la Lepra, más allá que la confirmación llegó casi sobre el final del mercado de pases por temas administrativos. A pesar de haber jugado todos lo encuentros amistosos de titular, el ex-Argentinos Juniors tuvo que esperar hasta la quinta fecha para debutar con la camiseta Rojinegra cuando Newell's visitó a Defensa y Justicia con un equipo totalmente alternativo.

Gaspar, más allá de no haber tenido un rendimiento sobresaliente, fue clave en el gol de Jherson Mosquera de cabeza, ya que ejecutó de gran manera el córner que le dio en ese momento la chance de abrir el marcador. El mediocampista completó 64 minutos en Varela y no sumó minutos ante Central el último fin de semana.

CSKA Sofía de Bulgaria busca a Ángelo Martino

El mercado de pases todavía tiene algún capítulo más en la vida de Newell's, ya que en las últimas horas CSKA Sofía de Bulgaria elevó una oferta formal por Ángelo Martino. El conjunto búlgaro se habría puesto de acuerdo con el lateral izquierdo Leproso, ya que le ofreció un contrato hasta 2028. Desde el Parque de la Independencia no están convencidos de la propuesta económica y no estarían dispuestos a realizar la operación.

Martino tiene contrato con la Lepra hasta diciembre 2025, pero con una cláusula que se activa automáticamente por un año más, es decir hasta diciembre 2026, salvo que el jugador pague una rescisión que ronda los 300 mil dólares. En caso de no pagarla, el futbolista deberá quedarse un año más en Newell's.

Según fuentes Leprosas, los representantes del jugador presionan con esta posibilidad de cambiar de aire. Tanto al Ogro Fabbiani como a la dirigencia Leprosa no le cierra la posibilidad de vender debido al escaso tiempo para traer refuerzos en esa posición y los actuales reemplazos en ese sector no han terminado de convencer.

