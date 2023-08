Murió a los 88 años el cantante y compositor Chico Novarro

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNovakPablo%2Fstatus%2F1692538432629686558%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Se fue mi papá, hermoso y amado. pic.twitter.com/TpAzqEeFFh — Pablo Novak (@NovakPablo) August 18, 2023

Novarro empezó como baterista en orquestas de jazz. Luego se diversificó y cantó con talento y sensibilidad en terrenos bien diferentes de la música, especialmente en ritmos como el bolero y el tango, pero también en el jazz, el rock, la cumbia y el pop.

En 1965 escribió su primer tango, “Nuestro balance”, con el que ganó en el Festival de Parque del Plata en Uruguay. En 1969 grabó el disco Música para mirar a Chico, acompañado por el pianista y compositor Mike Ribas, quien desde entonces estuvo presente en casi todas sus grabaciones.

En 1970 compuso el segundo de sus escasos pero notables tangos, "Cantata a Buenos Aires". Un año más tarde escribió "Cordón", un tango que se erigió en metáfora de la vida del hombre común en la gran ciudad, en su caso Buenos Aires.

Sus temas fueron versionados por solitas y grupos de los más diversos orígenes musicales, entre ellos, el rosarino Juan Carlos Baglietto, que grabó una versión inoxidable de "Carta de un león otro", Los Panchos, Olga Guillot y Maria Creuza a Luis Miguel, Andrés Calamaro y Vicentico.

A lo largo de su trayectoria se convirtió en un visitante de Rosario, muy querido por los amantes de la música que celebraron en cada una de sus presentaciones, que han sido muchas y muy aplaudidas por la legión de fans que Novarro siempre tuvo en la ciudad.

Una de sus últimas presentaciones la cumplió en el City Center Rosario, donde en agosto de 2012 ofreció un show para festejar sus 50 años de carrera musical, en el que cantó sus grandes éxitos y también títulos clásicos del repertorio popular como el bolero "Arráncame la vida".

En aquella ocasión, habló con La Capital sobre sus composiciones: "Gracias a Dios tuve una iluminación para escribirlas. Se habla mucho de la inspiración. Yo puedo decir que la he vivido, pero también la busqué. Hoy tengo una producción muy diversa porque no me he dedicado a un solo estilo", contó.

"El orangután", "Un sombrero de paja" y "El camaleón" estuvieron entre esas primeras composiciones de su trayectoria, pocos años antes de que se metiera de lleno en el tango y el bolero, con discos como "Punto y aparte" (1969), "Alegre y romántico" (1972) y "Algo contigo" (1976); y con colaboraciones compositivas junto a figuras como Eladia Blázquez, Héctor Stamponi, Rubén Juárez, Federico Silva y Amanda "Mandy" Velazco.

Además, Novarro incursionó en la actuación, con participaciones en películas como "El perseguidor" (1965, de Osías Wilenski), "Hotel alojamiento" (1966, de Fernando Ayala) y "¡Esto es alegría!" (1967, de Enrique Carreras), mientras que en la TV llegó a tener un papel en "El sodero de mi vida" (2001-2002) que en Rosario se emitió por El Tres.

Durante su carrera, fue reconocido con dos diplomas al mérito de los Premios Konex, en 1985 como autor y compositor melódico y en 1995 como autor y compositor de pop y baladas; mientras que en 2014 recibió la mención de Ciudadano Ilustre de la Legislatura porteña.