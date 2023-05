Murió a los 83 años Tina Turner, la reina del rock and roll, tras una larga enfermedad

Tina Turner - What's love got to do with it (Subtítulos español)

La de Turner fue una vida marcada por el temprano apogeo; una brutal caída personal y artística, al ser víctima de violencia por parte de su marido y mentor Ike Turner; y un resurgimiento gracias a su talento y su espectacular despliegue escénico.

Sus mayores éxitos incluyen «What's Love Got To Do With It», «Private Dancer» y «The Best». Vendió más de 180 millones de álbumes y ganó 12 premios Grammy.

A lo largo de su extensa trayectoria llenó estadios en giras por todo el mundo durante más de tres décadas como una de las mujeres más trabajadoras del mundo del espectáculo.

Era famosa por sus piernas con las que la artista nata bromeaba al afirmar que era tan famosa por sus piernas como por su voz.