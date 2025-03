Murió Gladys Mancini, icónica secretaria de "Si lo sabe, cante", de Roberto Galán

En la historia de la televisión

En 1968, fue convocada por Roberto Galán para ser parte del equipo de “Si lo sabe, cante”. En ese ciclo, que llegó a superar los 30 puntos de rating, Mancini compartió pantalla con otras secretarias icónicas como Jorgelina Aranda, Dorita Delgado, Stella Maris Muñoz, Petty Castillo y Ángeles Cudós. Pasó por “La Tuerca”, “Domingo de mi ciudad”, “Vivamos felices” y “Galanterías”, y se mantuvo activa hasta finales de la década de 1980.

Además de su faceta televisiva, Gladys Mancini incursionó en el cine, donde participó en películas como “Maridos en vacaciones” (1975), “Seguro de castidad” (1971), “Los guerrilleros” (1965), “La chacota” (1960), “La familia Falcón” (1963) y “Pasión dominguera” (1970). En teatro, fue parte de varias producciones de calle Corrientes como “Maipo Superstar”.

Embed - Presentación de secretarias de Roberto Galán en "Si lo sabe cante" (Año 1982)

>> Leer más: El gran regreso de Pamela Anderson: a cara lavada y con mucho para decir

En 2019, volvió de manera inesperada a los medios al involucrarse en una polémica. En una entrevista en el programa “Intrusos”, Mancini habló sobre la disputa por la herencia de Héctor Ricardo García, fundador del diario Crónica, y su enfrentamiento con la periodista Anabela Ascar, quien fuera pareja del empresario.

“Ella siempre quiso quedarse con la casa. Me lo dijo una vez su mamá. Yo le decía que había una hija a la que le correspondía esa casa y ella se enojaba conmigo. Me cansé y le dije que esa casa era de Héctor y que si algún día él no estaba, quedaba para su hija”, aseveró en aquel momento.