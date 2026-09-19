Murió Eugenio Zanetti, el artista cordobés que llegó a Hollywood y ganó el Oscar

El artista que se quedó con el premio a la Academia por la dirección de arte de "Restauración" falleció a los 79 años

Eugenio Zanetti murió el pasado viernes a los 79 años. El artista cordobés, ganador del Oscar por la dirección de arte de la película “Restauración” en 1996, construyó una sólida trayectoria en cine, teatro, ópera y artes plásticas.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida”.

Según dieron a conocer medios cordobés, el artista murió de manera repentina el viernes por la tarde, mientras se encontraba en Buenos Aires trabajando en los ensayos de “Los cuentos de Hoffmann”, una nueva producción que preparaba para el Teatro Colón.

Despedimos a Eugenio Zanetti. Su extraordinaria trayectoria de proyección internacional y su excepcional talento lo convirtieron en una figura fundamental de la cultura argentina. Nos unimos al dolor de sus familiares y seres queridos ante su partida. https://t.co/PZ1RmSVK7r pic.twitter.com/1MOTmfSlX7

"Restauración", la película por la que Zanetti ganó el Oscar

Su consagración máxima llegó en 1996, al quedarse con el premio de la Academia en la categoría Mejor Diseño de Producción, imponiéndose frente al despliegue interestelar de “Apolo 13”, “Babe, el cerdito valiente”, y otros dos filmes con grandes reconstrucciones de época como “La princesita” (de Alfonso Cuarón) y “Ricardo III”.

“Restauración”, el filme de 1995 por el cual Zanetti levantó el Oscar, está dirigida por Michael Hoffman y protagonizada por Robert Downey Jr., Sam Neill, Meg Ryan, Hugh Grant, Ian McKellen y David Thewlis, está basada en la novela homónima de Rose Tremain.

La película, ambientada en la Inglaterra del siglo XVI, se centra en la historia de un médico de pueblo (Downey Jr.), que es reclutado por el Rey Carlos II (Sam Neill) para convertirse en el médico oficial de la corte al cuidado de los dieciocho perros del monarca.

Al diseñar los sets palaciegos del barroco, Zanetti se inspiró en la estética de las puertas de bronce del Centro Naval de la ciudad de Buenos Aires. Apostando fuertemente al trabajo artesanal, en una época donde los efectos digitales tomaban cada vez más protagonismo en la construcción de escenarios audiovisuales, el oficio del cordobés se destacó por sobre todas las propuestas de Hollywood. En 1999 sumó otra nominación por su trabajo en "Más allá de los sueños", pero perdió contra "Shakespeare apasionado", que ese año también fue elegida como Mejor Película.