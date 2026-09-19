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Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: "Ha sido muy atacado por el gobierno"

La actriz y cantante habló con la prensa en el marco de su participación en el Festival de Cine de San Sebastián

19 de septiembre 2026 · 15:13hs
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Lali Espósito se refirió a la situación del cine argentino mientras participa del Festival de San Sebastián

Lali Espósito se refirió a la situación del cine argentino mientras participa del Festival de San Sebastián

Lali Espósito es una de las invitadas al Festival de Cine de San Sebastián, el cual tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre. La actriz y cantante está presentando “Glaxo”, la película de Benjamín Naishtat que protagoniza y que participa de la competencia oficial del evento. En este marco, habló con la prensa española sobre la situación de la industria audiovisual nacional.

“El cine argentino está pasando un muy mal momento. Ha sido muy atacado por el gobierno que tenemos en este momento y eso es muy difícil para poder hacer cine”, aseguró la artista, reconocida opositora al gobierno de Javier Milei.

>> Leer más: Milei le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali

“Es una dinámica y una narrativa que se instaló medio a nivel global, la polarización de los discursos de odio, una narrativa que divide mucho a la gente entre sí. Hicieron que haya gente que piense que otra gente no merece algo”, agregó, ampliando su análisis.

“Les toca a cada quien pelear lo que está pasando. No es fácil, pero hay que dar esa batalla”, cerró Lali, quien llegó a San Sebastián usando una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas", en el mismo estilo de la famosa bandera que mostró la Selección Argentina tras derrotar a Inglaterra en el Mundial.

Lali en medio de la interna oficialista

Mientras tanto, en Argentina, Espósito quedó en medio de la interna de La Libertad Avanza: la senadora Patricia Bullrich usó una de sus canciones para expresar su desmarque de la línea de Milei en torno a las modificaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no representa ningún problema. Me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, respondió el presidente ante la consulta de una periodista del programa Puro Show.

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