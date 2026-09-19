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Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Ian Guevara falleció a primera hora de la mañana en inmediaciones del arroyo Saladillo. Los vecinos hicieron la denuncia por el ruido de disparos

19 de septiembre 2026 · 11:28hs
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El lugar donde mataron a Ian Guevara

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El lugar donde mataron a Ian Guevara, de 14 años, en zona sur

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este sábado un crimen en el extremo sur de Rosario. Los investigadores anunciaron el asesinato de un adolescente baleado al amanecer en una zona muy cercana al arroyo Saladillo, sobre el límite con Villa Gobernador Gálvez.

Ian Guevara tenía 14 años y murió en el cruce de Ulises y Siracusa. A partir de la denuncia, la Policía de Santa Fe realizó un operativo en el lugar y más tarde intervino la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional Segunda.

De acuerdo a fuentes oficiales, el chico herido falleció antes de que llegaran los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Frente a esta situación, el MPA ordenó una serie de medidas para determinar cómo lo mataron.

¿Qué se sabe del crimen de Ian Guevara?

El procedimiento de las fuerzas de seguridad provinciales se puso en marcha minutos después de las 6 de la mañana. Los vecinos del barrio San Martín Sur denunciaron que habían escuchado disparos y advirtieron que había una persona lesionada.

El cuerpo del adolescente presentaba al menos un impacto de bala y no tenía signos vitales en el momento de la evaluación que hizo el equipo del Sies. Su identidad se confirmó horas más tarde, cuando la pesquisa ya estaba en manos de la fiscal Anabel Cerutti.

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La funcionaria del MPA solicitó la intervención del gabinete criminalistico en busca de evidencia para esclarecer el homicidio. Además, de la búsqueda de rastros y testimonios de familiares, la encargada de la causa esperaba el resultado de un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Uno de los últimos asesinatos registrados en ese sector de Rosario ocurrió el último 3 de enero, cuando balearon por la espalda a un joven de 26 años. Nicolás Cortez murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras el ataque en Platón y Pineda. Siete meses después, un joven de 29 años identificado como Pablo P. quedó bajo prisión preventiva como autor del homicidio en el marco de una discusión.

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