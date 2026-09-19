Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Política
Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU
Ovación
La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
La ciudad
Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La Ciudad
La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman
Política
El presidente le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali
Ovación
Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui
Policiales
Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
La Ciudad
La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos
La Ciudad
Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
Zoom
Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
La Ciudad
La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
Política
Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos
Policiales
Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Política
Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali
Policiales
Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
La Ciudad
Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos
Policiales
Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años