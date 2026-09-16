Tito y Pelusa fueron declarados artistas distinguidos de Rosario

Recibieron la declaración en el Concejo por su trayectoria y su aporte a la cultura popular. Varias generaciones de rosarinos crecieron con Tito, Pelusa y Gabyta

Tito y Pelusa y Gabyta, tres nombres ligados a la infancia de varias generaciones de rosarinos, fueron distinguidos este lunes por el Concejo Municipal de Rosario . Hugo Parisi, Rubén González y Gabriela Coronel recibieron la declaración de artistas distinguidos de la ciudad en reconocimiento a su extensa trayectoria.

La distinción puso en valor una carrera de 45 años vinculada al entretenimiento infantil , con personajes, espectáculos y actividades que acompañaron a chicos y familias de Rosario y la región.

En el expediente, fechado el 30 de junio de 2020 , la comisión de Cultura propuso declarar a Hugo Parisi y Rubén González como Artistas Distinguidos de Rosario por su “extensa y reconocida trayectoria actoral” . El proyecto establecía además que la distinción debía entregarse en un acto público. Seis años después, se concretó en el Palacio Vasallo.

Hugo Parisi, “Tito”, y Rubén González, “Pelusa”, son un dúo de artistas rosarinos que lleva más de cuatro décadas dedicado al entretenimiento infantil. Se conocieron como alumnos de teatro de Lauro Campos y, en 1980, viajaron a México para estudiar animación y clown, experiencia que incluyó un trabajo en Televisa. Regresaron a la Argentina en 1982 y, a fines de 1985, comenzaron su trayectoria en la televisión rosarina.

Desde entonces combinaron televisión, teatro y espectáculos para chicos y familias. A lo largo de los años debieron adaptar sus propuestas a los cambios en el público infantil, incorporando nuevos formatos y formas de participación. Sus shows incluyen sketches, canciones y muñecos, y también llevaron su propuesta al circo.

"Nos alegraron la infancia"

La concejala María Fernanda Rey, quien participó de la iniciativa que desembocó en el homenaje, puso el acento en el vínculo de los artistas con distintas generaciones. “Hoy distinguimos a quienes nos alegraron la infancia”, expresó Rey, y destacó: “45 años haciendo reír a los chicos de Rosario. 45 años de arte y solidaridad”.

Para la concejala, Tito, Pelusa y Gabyta son “historia viva de nuestra cultura popular”. “Varias generaciones crecimos con ellos y hoy nuestros hijos los siguen disfrutando”, señaló.

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La edila también destacó el costado solidario de la trayectoria de los artistas y agradeció el lugar que ocuparon en la vida de los chicos de la ciudad. “Gracias por sostener la sonrisa de los pibes cuando más se necesita”, expresó Rey.

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El homenaje, finalmente, reconoció una trayectoria que excedió los escenarios y los personajes: la de tres artistas que quedaron asociados a la infancia de generaciones de rosarinos. “Este diploma de Artistas Distinguidos es un agradecimiento enorme de toda la ciudad”, concluyó la concejala.