Murió el líder de la banda beatle Danger Four

Coco Boudakian interpretaba a George Harrison en Danger Four.

El músico uruguayo Krikor “Coco” Boudakian, líder fundador de Danger Four, la pionera banda tributo a Los Beatles, murió a los 66 años por causas que no fueron reveladas.

“Con profundo pesar y un corazón lleno de recuerdos invaluables, compartimos la triste noticia del fallecimiento de un verdadero ícono musical, Coco Boudakian. Líder incansable y fundador de Danger Four, la mente maestra detrás del mundialmente premiado y aclamado “Homenaje a los Beatles”, Coco deja un legado imborrable en el mundo de la música”, se leía en el texto compartido en redes sociales.

“Su impacto va más allá de las palabras. Coco Boudakian se ganó el título de “El Padre de las Bandas Tributo”. Su visión y pasión dieron origen a Danger Four, una creación que perdurará por siempre, llevando consigo el espíritu y el legado de su creador”.

Danger Four irrumpió en la escena en 1983 cuando no existían aún las bandas tributos y sorprendió por recrear la música de Los Beatles, no sólo respetando cada arreglo original, sino también al emplear los mismos instrumentos, equipos de sonido e indumentaria que el famoso grupo.

En nuestro país, Danger Four ganó fans a partir de sus apariciones en el programa ómnibus “Badía & Compañía”. Incluso, ya en los 90, la versión de “Twist & Shout” que se utilizaba como cortina musical en “Videomatch”, el popular envío de Marcelo Tinelli, pertenecía a Danger Four.