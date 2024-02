Murió el actor Ewen MacIntosh, famoso por su Keith Bishop en "The Office"

Embed

Nacido en Gales, MacIntosh apareció en varios programas de televisión incluidos "Little Britain" y el reality show "Celebrity Come Dine with Me", y también actuó en el Edinburgh Fridge Festival en 2007.

Pero fue su irrupción en la histórica serie de comedia "The Office", que se emitió entre 2001 y 2003, lo que consolidó su nombre dentro del folklore televisivo del Reino Unido.

El papel del inexpresivo contador Keith Bishop se robó numerosas escenas a lo largo de dos temporadas del exitoso programa, que catapultó al estrellato a sus creadores Gervais y Stephen Merchant y a muchos de sus actores.

Más tarde se asoció con Gervais en la serie final de "After Life", interpretando a un hombre al que se le había prohibido la entrada a un restaurante de tenedor libre.