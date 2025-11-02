La Capital | Zoom | Tinelli

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

La modelo e hija de Marcelo Tinelli denunció amenazas y pidió un botón antipánico. En redes habló de miedo, límites y su relación con su padre

2 de noviembre 2025 · 09:30hs
El extenso comunicado de Juanita Tinelli

El extenso comunicado de Juanita Tinelli

La preocupación se instaló este sábado en torno a Juana Tinelli, luego de que trascendiera que la modelo e influencer solicitó un botón antipánico para su protección personal. La medida fue dispuesta tras una denuncia radicada en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde la joven fue instruida sobre el uso del dispositivo, que brinda asistencia inmediata ante situaciones de peligro.

La decisión judicial encendió las alarmas en el entorno familiar de la hija menor de Marcelo Tinelli, quien horas después se manifestó públicamente a través de un extenso comunicado en redes sociales, donde habló de miedo, silencio y límites personales.

“Durante mucho tiempo elegí callar”

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, comenzó escribiendo Juana en su mensaje, publicado en su cuenta de Instagram.

La joven contó que decidió hablar “desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz”. Según relató, recibió amenazas que la llevaron a sentir un límite: “Eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.

“Hablar hoy no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, remarcó.

“No comparto muchas decisiones de mi papá”

En otro tramo del comunicado, Juana Tinelli hizo referencia directa a su padre, el conductor y empresario televisivo. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente”, expresó.

Y agregó: “No puedo responsabilizarme por lo que él hizo, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”.

También admitió que durante años priorizó a su familia por encima de sí misma: “Lo hice desde el amor incondicional, desde el instinto de cuidar. Pero en ese intento me fui olvidando de mí, de mi salud emocional y de mis límites. Hoy elijo recuperarlos”.

“Llevar este apellido no puede significar vivir con miedo”

La modelo reflexionó sobre la exposición mediática que conlleva ser hija de uno de los conductores más populares del país: “Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, la historia y la felicidad que ha generado durante tantos años. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, escribió.

Y añadió: “Más allá de todo, él siempre será mi papá, y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.

En su publicación, Juana aclaró que no busca generar odio ni división: “Hablo porque necesito hacerlo. Guardar silencio ya no es opción. No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye”.

La reacción familiar y la intervención judicial

La decisión de activar el botón antipánico refleja la gravedad de la situación y el estado de alerta que atraviesa la familia Tinelli.

De acuerdo con fuentes judiciales, el dispositivo fue entregado tras la presentación de la denuncia, y la joven fue instruida por personal del Ministerio Público Fiscal sobre su uso y las medidas de seguridad correspondientes.

Desde el entorno del conductor aseguraron que Marcelo Tinelli se mostró “muy triste y preocupado” por su hija, y le expresó públicamente su apoyo tras la publicación del comunicado.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, separados.

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Wanda Nara se quejó de la actitud de la actriz en Instagram.

Wanda Nara fulminó a la China Suárez por un bolso exclusivo: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La tercera temporada de Envidiosa es uno de los estrenos destacados del mes en plataformas

Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Liz Solari recordó la pérdida de su ex pareja y lo que experimentó durante su etapa de duelo

Liz Solari sorprendió al contar una experiencia paranormal que vivió en Rosario: "Vi a Jesucristo"

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las avenidas Belgrano y Wheelwright, el parque España y Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
Política

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Ovación
Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Por Juan Iturrez
Ovación

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Kicillof le envió una carta a Milei por excluirlo de la convocatoria a gobernadores
Política

Con Adorni como jefe de Gabinete: cuáles son los otros cambios que vienen
Política

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Denuncias contra el Doctor Chinaski: qué pasó en Paraná tras la viralización del video
La Ciudad

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas
Política

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Por Matías Petisce
La Ciudad

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos
La Ciudad

Newells tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Estado le cargó al sistema privado tratamientos de salud sin contrapartidas
Información General

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

