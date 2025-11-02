Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

En el corazón del barrio Casiano Casas sigue latiendo el querido Sparta. La entidad centenaria y fundadora de la Asociación Rosarina de Fútbol festejó sus 120 años de vida (fundada el 16 de septiembre de 1905). La histórica institución reúne a chicas y chicos detrás de la pelota, jugando y representando al blanquinegro.
Actualmente el club participa en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol con sus categorías de baby, divisiones inferiores, primera y con el fútbol femenino. Además cuenta con waterpolo social, taekwondo y otras disciplinas.
Y para conocer el presente de la entidad ícono de Parque Casas, Ovación compartió un agradable momento y recorrió el predio ubicado en Maciel, entre Machaín y las vías del ferrocarril Mitre.
Los anónimos protagonistas de Sparta
“Todo se hace a pulmón y estamos firmes para que Sparta crezca. Hace ocho años que llegué al club y en este tiempo le tomé mucho cariño. Hacemos de todo para seguir adelante junto al coordinador, profesores, jugadores y padres le ponemos el pecho día a día para dar la cara a levantar a un club que tiene mucha historia en la ciudad. Defender estos colores y el escudo de Sparta es maravilloso”, dijo Alfredo Martín González, la cara visible de Sparta.
A pesar de las desprolijidades de anteriores comisiones directivas, Sparta continúa en pie con la frente muy alta. Año tras año, muchas personas llegaron a la entidad de Sorrento y Machaín para hacer negocios personales pero con el tiempo tuvieron que alejarse.
Actualmente los que están a cargo de la institución en lo deportivo hacen malabares para estar al día con la Rosarina. “El fútbol está por delante de todo. Acá practican cerca de 400 chicos entre todas las categorías que participan en la Rosarina. También contamos con la primera en el femenino, sub- 12 y sub-16. Estamos abocados en poder armar las otras categorías en el femenino, todos los días se llegan muchas chicas a entrenar para formar parte de Sparta”, dijo González.
El sentimiento por la institución
“Entre las disciplinas que tiene el club está la escuela de waterpolo social, que abrió sus puertas en enero del 2024. El proyecto de llevar aquel deporte al barrio fue idea de Fernando de los Santos, exjugador de la selección de waterpolo de Argentina, presidente de la Vecinal Parque Casas y orgulloso entrenador de Mateo”, contó.
Por su parte, Marcelo Puntano se refirió a qué es ser parte de Sparta. “No encuentro las palabras para expresar lo que siento por Sparta. Actualmente soy técnico de primera y feliz por los 120 años de un club que tiene mucha historia en la Rosarina. En este club formé parte del baby pero jamás tuve la posibilidad de fichar en la liga. La idea es seguir con el cambio de imagen, ir mejorando día a día para competir de la mejor manera”, dijo el coordinador, técnico de primera y octava división.
A su vez, Julián Ramírez ponderó el trabajo social que realiza el club. “Soy del barrio Casiano Casas y desde los 12 años estoy ligado a mi querido Sparta. Jugué muchos años en este club y a pesar que me mudé de barrio , vivo pendiente de las actividades. Actualmente estoy como técnico en quinta división, peleando el campeonato y la expectativa es muy grande en las próximas fechas. Mis jugadores tienen sentido de pertenencia, juegan por la camiseta y todo eso no tiene precio. El club se preocupa mucho por el día a día de los chicos, los sacamos de la calle, de la droga y es la segunda casa”, dijo el técnico de 5ª división.
Las disciplinas, además del fútbol
Además del fútbol también está en crecimiento el taekwondo, otra de las actividades que cuenta el club con los instructores Joaquín Pérez y Milagros Escobar, que representan al profesor José Esquivel de la escuela (VII DAN) y que además dan clases en Cristalería.
“A Sparta lo llevo en lo más profundo del corazón, porque fue es el único club que me abrió las puertas. Estoy hace 15 años en el taekwondo y cuatro acá. Vienen a practicar casi 30 chicos de todas edades entre 4 y 18 años”, dijo Joaquín Pérez. En tanto, Milagros Escobar de 23 años, dijo que “Sparta nos abrió las puerta totalmente, fue un cambio muy grande para nosotros. Apostamos siempre a esto con mucha dedicación y hoy la expectativa es muy grande en toda la barriada, tanto en Sparta como en barrio Cristalería”, cerró la instructora de taekwondo.
Ellos, y todos los que ponen su granito de arena desde donde les toque, hacen a Sparta. Un club necesario, de apenas 120 años de vida.
Noticias relacionadas
Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná
Víctor Cuesta y el presente de Newell's: "En este momento complicado y difícil, se vio una mejora"
Duendes impuso autoridad en el complemento y sacó el primer boleto a la final del Regional del Litoral
Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica