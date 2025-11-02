La Capital | Ovación | Sparta

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

La entidad histórica le sigue dando vida a todo el barrio Casiano Casas, con el fútbol como eje pero con otros deportes y actividades. Sparta cumplió los 120.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de noviembre 2025 · 06:10hs
El blanquinegro en el corazón. Todos los que componen el club de la zona norte hacen muchos esfuerzos para permanecer y brindar servicios. Y jugar a la pelota

Virginia Benedetto

El blanquinegro en el corazón. Todos los que componen el club de la zona norte hacen muchos esfuerzos para permanecer y brindar servicios. Y jugar a la pelota, claro. Eso es Sparta, el fundador de la Rosarina de Fútbol.
Se tiran a la pileta. La enorme pileta y una zona de camping completan las instalaciones para que la familia de Sparta tenga donde juntarse y disfruten de una buena jornada.

Virginia Benedetto

Se tiran a la pileta. La enorme pileta y una zona de camping completan las instalaciones para que la familia de Sparta tenga donde juntarse y disfruten de una buena jornada.
Ante todo

Virginia Benedetto

Ante todo, la pelota. El fútbol ante todo. En la cancha de siempre, chicos de todas las edades le dan a la pelota todos los días. El club fundador de la ARF atiende a toda una barriada.
A entrenar. Los técnicos le ponen el hombro al club.

Virginia Benedetto

A entrenar. Los técnicos le ponen el hombro al club.
Indispensable la atención en el buffet para una merienda.

Virginia Benedetto

Indispensable la atención en el buffet para una merienda.
La camiseta blanquinegra de Sparta

Virginia Benedetto

La camiseta blanquinegra de Sparta, con el logo de los 120 años.
Otras disciplinas. La pelota es el centro de todo en Sparta pero en el club se practican también otras disciplinas que prender mucho como las de artes marciales.. 

Virginia Benedetto

Otras disciplinas. La pelota es el centro de todo en Sparta pero en el club se practican también otras disciplinas que prender mucho como las de artes marciales.. 

En el corazón del barrio Casiano Casas sigue latiendo el querido Sparta. La entidad centenaria y fundadora de la Asociación Rosarina de Fútbol festejó sus 120 años de vida (fundada el 16 de septiembre de 1905). La histórica institución reúne a chicas y chicos detrás de la pelota, jugando y representando al blanquinegro.

Actualmente el club participa en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol con sus categorías de baby, divisiones inferiores, primera y con el fútbol femenino. Además cuenta con waterpolo social, taekwondo y otras disciplinas.

Y para conocer el presente de la entidad ícono de Parque Casas, Ovación compartió un agradable momento y recorrió el predio ubicado en Maciel, entre Machaín y las vías del ferrocarril Mitre.

image (25)
Ante todo, la pelota. El fútbol ante todo. En la cancha de siempre, chicos de todas las edades le dan a la pelota todos los días. El club fundador de la ARF atiende a toda una barriada.

Ante todo, la pelota. El fútbol ante todo. En la cancha de siempre, chicos de todas las edades le dan a la pelota todos los días. El club fundador de la ARF atiende a toda una barriada.

Los anónimos protagonistas de Sparta

“Todo se hace a pulmón y estamos firmes para que Sparta crezca. Hace ocho años que llegué al club y en este tiempo le tomé mucho cariño. Hacemos de todo para seguir adelante junto al coordinador, profesores, jugadores y padres le ponemos el pecho día a día para dar la cara a levantar a un club que tiene mucha historia en la ciudad. Defender estos colores y el escudo de Sparta es maravilloso”, dijo Alfredo Martín González, la cara visible de Sparta.

>>Leer más: Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

A pesar de las desprolijidades de anteriores comisiones directivas, Sparta continúa en pie con la frente muy alta. Año tras año, muchas personas llegaron a la entidad de Sorrento y Machaín para hacer negocios personales pero con el tiempo tuvieron que alejarse.

image (22)
La camiseta blanquinegra de Sparta, con el logo de los 120 años.

La camiseta blanquinegra de Sparta, con el logo de los 120 años.

Actualmente los que están a cargo de la institución en lo deportivo hacen malabares para estar al día con la Rosarina. “El fútbol está por delante de todo. Acá practican cerca de 400 chicos entre todas las categorías que participan en la Rosarina. También contamos con la primera en el femenino, sub- 12 y sub-16. Estamos abocados en poder armar las otras categorías en el femenino, todos los días se llegan muchas chicas a entrenar para formar parte de Sparta”, dijo González.

El sentimiento por la institución

“Entre las disciplinas que tiene el club está la escuela de waterpolo social, que abrió sus puertas en enero del 2024. El proyecto de llevar aquel deporte al barrio fue idea de Fernando de los Santos, exjugador de la selección de waterpolo de Argentina, presidente de la Vecinal Parque Casas y orgulloso entrenador de Mateo”, contó.

Por su parte, Marcelo Puntano se refirió a qué es ser parte de Sparta. “No encuentro las palabras para expresar lo que siento por Sparta. Actualmente soy técnico de primera y feliz por los 120 años de un club que tiene mucha historia en la Rosarina. En este club formé parte del baby pero jamás tuve la posibilidad de fichar en la liga. La idea es seguir con el cambio de imagen, ir mejorando día a día para competir de la mejor manera”, dijo el coordinador, técnico de primera y octava división.

image (24)
A entrenar. Los técnicos le ponen el hombro al club.

A entrenar. Los técnicos le ponen el hombro al club.

>>Leer más: Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

A su vez, Julián Ramírez ponderó el trabajo social que realiza el club. “Soy del barrio Casiano Casas y desde los 12 años estoy ligado a mi querido Sparta. Jugué muchos años en este club y a pesar que me mudé de barrio , vivo pendiente de las actividades. Actualmente estoy como técnico en quinta división, peleando el campeonato y la expectativa es muy grande en las próximas fechas. Mis jugadores tienen sentido de pertenencia, juegan por la camiseta y todo eso no tiene precio. El club se preocupa mucho por el día a día de los chicos, los sacamos de la calle, de la droga y es la segunda casa”, dijo el técnico de 5ª división.

Las disciplinas, además del fútbol

Además del fútbol también está en crecimiento el taekwondo, otra de las actividades que cuenta el club con los instructores Joaquín Pérez y Milagros Escobar, que representan al profesor José Esquivel de la escuela (VII DAN) y que además dan clases en Cristalería.

image (27)
Otras disciplinas. La pelota es el centro de todo en Sparta pero en el club se practican también otras disciplinas que prender mucho como las de artes marciales..

Otras disciplinas. La pelota es el centro de todo en Sparta pero en el club se practican también otras disciplinas que prender mucho como las de artes marciales..

“A Sparta lo llevo en lo más profundo del corazón, porque fue es el único club que me abrió las puertas. Estoy hace 15 años en el taekwondo y cuatro acá. Vienen a practicar casi 30 chicos de todas edades entre 4 y 18 años”, dijo Joaquín Pérez. En tanto, Milagros Escobar de 23 años, dijo que “Sparta nos abrió las puerta totalmente, fue un cambio muy grande para nosotros. Apostamos siempre a esto con mucha dedicación y hoy la expectativa es muy grande en toda la barriada, tanto en Sparta como en barrio Cristalería”, cerró la instructora de taekwondo.

Ellos, y todos los que ponen su granito de arena desde donde les toque, hacen a Sparta. Un club necesario, de apenas 120 años de vida.

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Por Juan Iturrez
Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

