Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Grassi SA informó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista que "alcanzó y superó holgadamente" la mayoría de conformidades requeridas en el cramdown de Vicentin y solicitó la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes de la agroexportadora.

A través de un comunicado Grassi SA agradeció "el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores" que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentaron "para recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentín para todo el sector agroindustrial".

"Desde hace más de cinco años cuando se produjo el default de la empresa que desembocó en su largo y controvertido proceso concursal, hemos sido activos protagonistas en la búsqueda de una solución que fuera capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa", señalaron en el texto.

Asimismo, agregaron: " Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas , que fue diseñada para poner en pie a Vicentín, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia".

El directorio de Grassi SA finaliza el comunicado: "Somos conscientes del enorme compromiso que asumimos y estamos muy confiados del camino que iniciamos y de las empresas que nos van a acompañar en esta etapa que iniciamos".

La medianoche de este viernes es el último plazo para presentar las adhesiones a las propuestas de salvataje. El juez determinó que el ganador del cramdown será quien logre antes alcanzar las mayorías numéricas y de capital. Es decir, la mitad más uno de los acreedores y las dos terceras partes de la deuda concursal. Como referencia, los síndicos informaron que la nómina de acreedores con derecho a voto es de 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176. La puja tuvo de un lado al grupo rosarino Grassi, el primero en hacer una oferta, y del otro a la alianza entre Molinos y Dreyfus, que se sumaron a la compulsa en el último tramo.