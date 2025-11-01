Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

El Titán está intratable y se acerca más al penta del Turismo Carretera. Se quedó con los puntitos de la pole en Paraná. Los santafesinos la pelean.

Agustín Canapino, el hombre a vencer en el Turismo Carretera, volvió a marcar el uno en Paraná.

Agustín Canapino no le saca el pie al acelerador y se quedó con la pole position en Paraná para la 13ª fecha del Turismo Carretera , tercera de la Copa de Oro donde manda gracias a sus victorias en San Luis y San Nicolás. Los santafesinos Ignacio Faín y Facundo Ardusso, a la expectativa.

Canapino es el piloto del momento de automovilismo argentino y desde que volvió de la IndyCar está mandando en serio. Clasificó segundo a la Copa de Oro, detrás de Marcelo Agrelo, pero no para de mandar en esta instancia decisiva.

Venció en el Rosendo Hernández de San Luis y ahora en San Nicolás, tras una gran maniobra en la última vuelta sobre Matías Rossi. Y ahora extendió su ventaja en la cima con los 3 puntos de la pole en Paraná.

Las otras series las dominarán los pilotos locales, Agustín Martínez y Mariano Werner, el que marcha último en la Copa de Oro, tiene un flojo año y en Paraná sí o sí debe ganar para tener chances.

>>Leer más: Turismo Carretera: Agustín Canapino le ganó una carrera de titanes a Matías Rossi y se encamina al penta

Mientras, el de Villa Minetti Ignacio Faín y el de Las Parejas Facundo Ardusso, clasificaron 17º y 18º, por lo que tienen alguna expectativa de tener un buen domingo. Ambos están afuera de los 3 de Último Minuto y no ganaron, así que la tienen muy difícil. Largarán 6º la 2ª y 3ª serie.

Y qué pasó en el TC Pista de Paraná

En TC Pista, en tanto, el líder Marcos Dianda se quedó con la pole, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal. El de Reconquista Gaspar Chansard fue 5º y el rosarino Thomas Ricciardi, que tiene la victoria obligatoria, no remonta en la Copa de Plata y clasificó 13º, largando 7º la primera serie.

Misma posición, pero en la segunda manga, para el piloto de Rufino Faustino Cifre.