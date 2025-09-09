El trío Giménez López-Di Renzo-Ruggieri presenta su nuevo disco de jazz Es este miércoles 10 de septiembre en el teatro El Círculo en el marco del ciclo “FilaCero” 9 de septiembre 2025 · 15:41hs

El trío integrado por Rocío Giménez López (piano), Franco Di Renzo (contrabajo) y Luciano Ruggieri (batería) presenta su segundo disco de jazz La palabra repetida este miércoles 10 de septiembre a las 20, en el teatro El Círculo de Rosario en el marco del ciclo “FilaCero”, una coproducción del sello discográfico BlueArt y la Asociación Cultural El Círculo, con una novedosa puesta en escena: los espectadores comparten el concierto desde el escenario. Las entradas ya están a la venta. Precio general: $ 15.000

Este nuevo trabajo de Giménez López-Di Renzo-Ruggieri funciona como un espejo del disco anterior La forma del sueño. Presenta versiones de composiciones de Miles Davis, Neil Young, Duke Ellington, Charlie Parker y Wayne Shorter, junto a tomas alternativas de piezas incluidas en el primer álbum.

El trío aborda composiciones desde el jazz, con el tiempo y la atención que requiere esperar que la música encuentre su rumbo en cada pieza. No hay apuro, cada interpretación se construye paso a paso, como un trabajo hecho a mano.

La obra visual de Eduardo Seron, parte de la serie “Señoras Formas”, vuelve a acompañar esta segunda entrega del trío.