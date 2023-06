Morena Rial contó que está otra vez distanciada de su papá

“ No nos llevamos . Está todo bien, él es el abuelo de Francesco, si lo quiere ver, lo va a ver. Ahora no lo ve mucho porque está enfermo”, indicó.

El conductor de “Argenzuela” tuvo novias con las que More Rial se llevó bien, como La Niña Loly Antoniale, y otras con las que no tuvo tacto, como Agustina Kampfer.

Durante una entrevista realizada en el programa de Ángel de Brito, More contó cuando y cómo comenzaron los conflictos con Jorge Rial: “Yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kampfer”, dijo. Aseguró que su padre la echó: “Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón”.

Sobre el episodio más reciente, confió: “Estaba almorzando con mi hermana y nos llegó un mensaje con un contacto, y yo dije ‘¿Qué está pasando acá, porque esto no es normal?’”.

“De Colombia me vine antes porque él supuestamente se venía en un avión sanitario con la novia”, dijo sobre el alta que recibió su padre, quien regresó a Argentina desde Bogotá solo en un avión sanitario. María del Mar Ramón, pareja del periodista, viajó por otro medio.

“Estamos siempre a los tiros, pero ya va a pasar. No me peleé en Colombia, pero hay cosas que no nos gustan a los dos y no nos vamos a llevar bien nunca”, concluyó.