Misterio y sospechas: qué hay detrás de la muerte de Gene Hackman

Qué se sabe efectivamente sobre las causas de muerte de la pareja

Hasta el momento, la policía encargada de la investigación no determinó con claridad una causa de muerte. Si bien no encontraron señales de daños visibles en los cuerpos, las circunstancias fueron vistas de manera suficientemente sospechosa como para iniciar una investigación. Todavía no se pudo descartar la hipótesis de un crimen.

Uno de los primeros movimientos por parte de las autoridades fue solicitar una prueba de monóxido de carbono y toxicología para ambos cuerpos. Sin embargo, la compañía de servicios locales no encontró señales de una fuga de gas en el área y el departamento de bomberos no detectó ninguna indicación de una fuga de monóxido de carbono o envenenamiento, según la orden de registro.

La orden sostiene la hipótesis de las autoridades acerca de un posible envenenamiento por gas. Esta variable aún no quedó del todo descartada. Pero la investigación continúa y cada indicio o pistas será analizado.

Otro punto sobre el que la policía hizo énfasis fue en el lugar y forma en el que cada cuerpo fue hallado. En el caso de Betsy Arakawa, se encontró cerca de su cabeza un calentador portátil. A raíz de esto, se presume que el artefacto podría haber sido derribado si ella hubiera caído repentinamente al suelo. Asimismo, un frasco de medicamentos recetados y pastillas esparcidas yacían en una superficie del baño, cerca del cuerpo de Arakawa.

Por su parte, el actor fue descubierto vestido y con zapatillas. Junto a su cuerpo se encontraron un par de lentes de sol y un bastón. Las sospechas consideran una caída repentina también en este caso.

Cuáles son las teorías descartadas

Si bien la investigación recién está dando sus primeros pasos y no puede determinar con demasiada claridad el camino que recorrerá, hay algunas observaciones compartidas a la prensa por las autoridades encargadas que explican el descarte de ciertas teorías.

Una de las primeras conclusiones que derivó del elemento de la puerta abierta fue la posibilidad de un robo. Sin embargo, esta teoría fue descartada al poco tiempo ya que no se encontraron signos de forcejeo en la cerradura y en la casa no parecía haber nada fuera de lugar.

"No había indicios de que hubiera habido una pelea", declaró el sheriff Mendoza, en tanto ninguno de los cuerpos presentaba señales de trauma externo. "No había indicios de que faltara algo en la casa o de que el espacio estuviera alterado, lo que indicaría que se había cometido un delito". Por estos motivos, la hipótesis de un ingresante malintencionado perdió peso.

Desconcertó, también, el descubrimiento de otros dos perros de la pareja sanos, deambulando por la propiedad, uno dentro y otro fuera.

Qué se sabe del momento de la muerte

Con respecto al momento de la muerte, aún no se pudo reconstruir la escena. La pareja vivía una vida considerablemente solitaria por lo que resultó difícil para los encargados de la investigación conseguir testigos.

Lo único que se sabe es que dos trabajadores de servicios habían tenido el último contacto con la pareja dos semanas previas al hallazgo. Uno de ellos fue quien encontró recientemente los cadáveres y se encargó de llamar a la policía.

Los dos trabajadores explicaron que habían realizado trabajos rutinarios en la propiedad en diversas ocasiones, pero que rara vez veían a Hackman y Arakawa. El contacto se daba fundamentalmente por teléfono y mensajes de texto, principalmente con Arakawa.

La salud de la pareja en los días previos a las muertes

El estado de salud de la pareja es un factor importante a la hora del análisis ya que por sus edades - sobre todo la de Hackman- es preciso considerar algunas cuestiones relacionadas al funcionamiento de su cuerpo.

La hija de Gene Hackman, Leslie Anne Hackman, declaró al Mail Online que su padre había estado en "muy buenas condiciones físicas" a pesar de su edad. Asimismo, aclaró que en el último tiempo no se había sometido a ninguna cirugía importante ni intervención relevante.

"Le gustaba hacer pilates y yoga, y seguía haciéndolo varias veces por semana", comentó . "Por eso gozaba de buena salud", manifestó luego. Por estos motivos y por el hecho de que fueron tres los seres vivos que aparecieron muertos, no se cree por el momento que la causa de muerte esté relacionada con problemas anteriores de salud.