Las cinco películas de Gene Hackman que no te podés perder

En este film, Hackman interpretó al duro detective "Popeye" Doyle, un papel que le valió su primer Oscar al Mejor Actor. Este thriller policial dirigido por William Friedkin se convirtió en un clásico del cine de acción.

Embed - The French Connection | #TBT Trailer | 20th Century FOX

En esta icónica película, Hackman se puso en la piel de Lex Luthor, el villano que enfrentó a Christopher Reeve. Su interpretación carismática y despiadada lo convirtió en uno de los mejores antagonistas del cine de superhéroes.

Bajo la dirección de Clint Eastwood, Hackman dio vida a Little Bill Daggett, un sheriff cruel y despiadado. Su actuación le valió su segundo premio Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto.

En este thriller de Francis Ford Coppola, Hackman interpretó a un experto en vigilancia que comienza a cuestionar su propio trabajo. Su papel fue clave en una de las películas más influyentes del género.

Embed - THE CONVERSATION - Official Trailer - Directed by Francis Ford Coppola, starring Gene Hackman