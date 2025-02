Quién fue Gene Hackman y su legado inabarcable en Hollywood

Tras retirarse de la actuación a sus 70 años, el actor decidió llevar una vida más privada pero no pudo mantenerse demasiado lejos del mundo del arte. Es así que desde entonces se dedicó a escribir novelas y pintar cuadros en la localidad estadounidense de Santa Fe, en Nuevo México.

Un recorrido por sus películas más reconocidas

Resumir el recorrido artístico de un hombre que formó parte de más de 80 películas no es fácil e incluso parece injusto dejar fuera tantas producciones. Sin embargo, en un intento por recuperar sus trabajos más aclamados, su carrera se puede revivir a través de emblemáticos personajes y producciones.

La película “Bonnie and Clyde” (1967 - Artur Penn) fue una de las primeras actuaciones en las que Gene se destacó. Aunque ya había participado en varias películas, en esta ocasión obtuvo una nominación a los Oscars, al igual que en sus posteriores roles en “I Never Sang for my Father” (1970) y “Mississippi Burning” (1988).

Sin embargo fue “The French Connection” (1971 - William Friedkin) la película que le valió a Hackman efectivamente su primer premio de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. En este neo-noir americano lleno de acción y suspenso, el actor interpretó al detective Jimmy "Popeye" Doyle. Por su parte, el film fue muy exitoso no solo en taquilla sino en formato VHS. Muchos listados cinematográficos la ubican entre las mejores producciones de acción.

Hackman se rodeó de grandes directores, entre ellos estuvieron Francis Ford Coppola que le dio un papel protagónico en “La conversación” (1974), Wes Anderson, con quien trabajó en "The Royal Tenenbaums" y Clint Eastwood con “Unforgiven” donde Gene dio vida a Little Bill Daggett. Esta última actuación fue la que le valió su segundo Oscar, esta vez como Mejor Actor de Reparto.

En 1978 Gene le volvió a mostrar al mundo que se podía desenvolver también en roles antagónicos y encarnó a Lex Luthor en “Superman” de Richard Donner. Su actuación tan despiadada como carismática lo posicionó como uno de los más aplaudidos villanos del cine de superhéroes.

La última aparición en la gran pantalla fue en "Bienvenidos a Mooseport" en 2004, como Monroe Cole. Así, el actor dejó una enorme historia de películas en las que, como protagonista o personaje secundario, supo dejar su marca.

gene hackman the french connection.webp Gene Hackman como el detective Jimmy "Popeye" Doyle en "The French Connection" (1971)

Dos episodios riesgosos en la vida de Hackman

Más allá de su vida artística, que sin dudas define la vida de Hackman, el actor estuvo comprometido en episodios de otro orden que formaron una parte de su historia.

En 2012, Gene estuvo cerca de la muerte. El actor, que por ese entonces tenía casi 82 años, fue impactado por un auto mientras andaba en bicicleta, episodio que le proporcionó lesiones en su cuerpo y cabeza. El artista fue trasladado de urgencia al hospital de Florida Afortunadamente, tras la atención médica y reposo, pudo volver a una vida normal.

Algunos meses después, ese mismo año, Hackman se vio involucrado en otro capítulo, quizás menos riesgoso pero de mucha exposición. Mientras salía de un restaurante con su pareja, un hombre sin hogar se les acercó de forma amenazante y tras haber insultado a su esposa, el actor le dió una bofetada. El hombre golpeado luego presentó una denuncia a la policía, pero esta entendió que el golpe había sido en defensa propia por lo que no se presentaron cargos contra Gene.

Veinte años lejos del cine y el público

Si bien Hackman consiguió en el séptimo arte su éxito y reconocimiento, en 2004 decidió ponerle fin a la extensa carrera y se despidió de las cámaras. Este adiós no se manifestó únicamente en su ausencia en la gran pantalla, sino que se vio reflejada en su vida general. Desde ese entonces, el actor adoptó una forma de vida recluida y poco se supo de él durante los últimos 20 años.

Cabe destacar que, según él mismo contó en 2009, el actor venía sufriendo problemas de salud desde sus 60 años y los médicos le indicaron que debía mantenerse lejos de situaciones de estrés. Siendo consciente de la necesidad de cuidar su corazón, Gene se mantuvo lejos del cine y del ojo público.

Sin embargo, a pesar de su ausencia física, Hackman encontró otros medios para vehiculizar su lado artístico y mantenerse presente. Así, desde su retiro del cine, se dedicó a dos de sus otras pasiones: la escritura y la pintura.

En 1999 publicó una novela titulada “Wake of the Perdido Star” y en 2004 llegó su segunda novela, titulada “Justice for None”. Más recientemente, lanzó otra titulada “Escape From Andersonville”.