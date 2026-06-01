El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

Regresa un ritual de la ciudad: desde este miércoles 3 y hasta el domingo 7 de junio, Rosario será sede de una nueva edición del Festival de Jazz . El encuentro reunirá a 24 proyectos musicales en conciertos y jam sessions, con sede principal en Plataforma Lavardén y presencia en distintos rincones de la ciudad como Casa Brava, Groovin y Belgrano Vermutería. Esta edición buscará reunir figuras consagradas con nuevas camadas de músicos que vienen renovando con fuerza la escena del jazz local y nacional, en un diálogo entre trayectoria, experimentación y nuevos sonidos.

Tras su recuperación en 2023 por parte del Ministerio de Cultura de Santa Fe, el festival logró consolidar tres ediciones consecutivas con una amplia participación de artistas y una positiva respuesta del público, reafirmándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad. Con entrada libre y gratuita , las funciones en Plataforma Lavardén requerirán retiro previo de tickets, que podrán obtenerse desde las 16 de cada jornada en la boletería de Sarmiento y Mendoza, con un máximo de dos entradas por persona y hasta agotar la capacidad de las salas. En el resto de los espacios, el ingreso será por orden de llegada.

En esta nueva edición, más de veinte propuestas le pondrán cuerpo y sonido a un festival que apuesta por el presente y el futuro del género sin perder de vista a sus grandes referentes. “Más de 100 artistas van a estar convidándonos su música, su talento, pero sobre todo el afecto desde el cual hacen al género del jazz ”, adelantó Guillermo Lasala, secretario de Integración Cultural.

Si bien la Plataforma Lavardén volverá a funcionar como corazón del festival, la intención es que la propuesta trascienda sus escenarios y se expanda por toda la ciudad. "Rosario estará permeada por el ritmo del jazz de la mano de una curaduría que hacemos con los equipos de programación y también en diálogo con los diferentes sectores artísticos que componen el género”, señaló Lasala, quien destacó que ese trabajo conjunto permite construir “una programación diversa, heterogénea y lo más democrática posible”.

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Una escena que se renueva sin perder su historia

Desde el Ministerio de Cultura destacan que el festival se fue consolidando año tras año como una costumbre para la ciudad, pero también como un espacio capaz de reflejar el presente de la música local. En ese sentido, Lasala señaló que la recuperación del encuentro tuvo como objetivo “hacer un homenaje a esa historia”, retomándolo como un encuentro público, libre y gratuito capaz de reunir las distintas escenas que hoy conviven y mantienen vivo al jazz en Rosario.

Precisamente, esa voluntad de reunir y visibilizar los diversos espacios donde el género se desarrolla a lo largo del año es uno de los rasgos distintivos de esta edición. Más allá de recuperar una tradición cultural que volvió a instalarse en la agenda rosarina en 2023, el festival pondrá el foco especialmente en los músicos jóvenes.

“Hemos hecho un puntualmente hincapié en darle lugar a artistas jóvenes emergentes que no solamente tienen una enorme capacidad para hacer música, sino también que es un modo de renovar el género y darle visibilidad a artistas que se han formado en la ciudad”, explicó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que gran parte de los músicos convocados tienen menos de 35 años y que para muchos será la primera vez sobre escenarios emblemáticos como el Teatro Lavardén. “Hicimos una combinación virtuosa entre experiencia y emergentes. Es un ritual colectivo que los visibiliza y los pone en escena, enlazando muchas escenas de jazz que tienen su historia en la ciudad más allá del festival”, señaló Lasala.

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Una programación que llega a todo Rosario

La apuesta por reunir las distintas escenas y generaciones del jazz en Rosario también se refleja en los espacios que formarán parte de esta edición. Además de los conciertos centrales en Plataforma Lavardén, el festival sumará actividades en bares, vermuterías y espacios gastronómicos que durante el año funcionan como puntos de encuentro para los músicos.

La decisión de ampliar los escenarios surgió a partir de la respuesta que tuvieron las ediciones anteriores. Según explicó el funcionario, tanto en 2023 como en 2024 y 2025 la convocatoria de público superó las expectativas iniciales y llevó a repensar el formato del encuentro. “Nos desafió a poder pensar la edición 2026 no solamente concentrada en Plataforma Lavardén, sino arrancando en la previa del miércoles 3 y el jueves 4 en diversos escenarios gastronómicos de la ciudad”, señaló. En ese sentido, destacó que el festival busca “ampliarse a escenarios alternativos, que por ahí no son un teatro o un salón, sino un espacio gastronómico donde cultura, gastronomía, encuentro se entrelazan para hacer una experiencia novedosa y distinta en la ciudad".

De esta forma, la programación comenzará el miércoles 3 con un homenaje a Wes Montgomery en Casa Brava y el jueves 4 en un recorrido por espacios clave del circuito jazzero rosarino. A las 20, el cuarteto Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova se presentará en el Hotel Riviera, sede del reconocido ciclo Living Riviera, mientras que a las 21.30 será el turno de Workin’ with the Quintet en Belgrano Vermutería.

Entre el viernes 5 y el sábado 6, la programación desembarcará en Plataforma Lavardén. Y el cierre llegará el domingo con una jornada extendida. A las 11, Groovin recibirá al Pablo Devadder Grupo y, desde las 23.30, Belgrano Vermutería será escenario de la despedida final con el Manuka Quinteto y una gran jam session abierta que promete bajar el telón a puro swing.

La apertura a nuevos espacios también reafirma una de las premisas centrales del festival: mantener su carácter gratuito y de acceso libre para que todos los rosarinos puedan disfrutar del ritmo del jazz. En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de sostener las propuestas culturales en el contexto actual: “En estas épocas en donde las economías domésticas y familiares son difíciles, los consumos culturales suelen ser la primera variable de ajuste en las economías".

Además, señaló que “entender que la cultura es una dimensión económica y productiva de la vida” implica reconocer el movimiento que se genera alrededor de artistas, técnicos, productores, espacios gastronómicos y emprendimientos vinculados a la actividad cultural. Por eso, subrayó el valor de una propuesta impulsada desde el Estado en articulación con colectivos artísticos en "una propuesta que no sólo tiene que ver con el disfrute y la felicidad de la gente, sino también con seguir movilizando recursos en torno a la producción cultural".

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