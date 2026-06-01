La Capital | Zoom | jazz

El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

Se desarrollará del 3 al 7 de junio con entrada gratuita. La programación combinará figuras consagradas y jóvenes talentos por toda la ciudad

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

1 de junio 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Festival de Jazz regresa a Rosario después de tres exitosas ediciones 

El Festival de Jazz regresa a Rosario después de tres exitosas ediciones 
El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

El Festival de Jazz vuelve a Rosario con más escenarios y una apuesta por las nuevas generaciones

Regresa un ritual de la ciudad: desde este miércoles 3 y hasta el domingo 7 de junio, Rosario será sede de una nueva edición del Festival de Jazz. El encuentro reunirá a 24 proyectos musicales en conciertos y jam sessions, con sede principal en Plataforma Lavardén y presencia en distintos rincones de la ciudad como Casa Brava, Groovin y Belgrano Vermutería. Esta edición buscará reunir figuras consagradas con nuevas camadas de músicos que vienen renovando con fuerza la escena del jazz local y nacional, en un diálogo entre trayectoria, experimentación y nuevos sonidos.

Tras su recuperación en 2023 por parte del Ministerio de Cultura de Santa Fe, el festival logró consolidar tres ediciones consecutivas con una amplia participación de artistas y una positiva respuesta del público, reafirmándose como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad. Con entrada libre y gratuita, las funciones en Plataforma Lavardén requerirán retiro previo de tickets, que podrán obtenerse desde las 16 de cada jornada en la boletería de Sarmiento y Mendoza, con un máximo de dos entradas por persona y hasta agotar la capacidad de las salas. En el resto de los espacios, el ingreso será por orden de llegada.

En esta nueva edición, más de veinte propuestas le pondrán cuerpo y sonido a un festival que apuesta por el presente y el futuro del género sin perder de vista a sus grandes referentes. “Más de 100 artistas van a estar convidándonos su música, su talento, pero sobre todo el afecto desde el cual hacen al género del jazz”, adelantó Guillermo Lasala, secretario de Integración Cultural.

Si bien la Plataforma Lavardén volverá a funcionar como corazón del festival, la intención es que la propuesta trascienda sus escenarios y se expanda por toda la ciudad. "Rosario estará permeada por el ritmo del jazz de la mano de una curaduría que hacemos con los equipos de programación y también en diálogo con los diferentes sectores artísticos que componen el género”, señaló Lasala, quien destacó que ese trabajo conjunto permite construir “una programación diversa, heterogénea y lo más democrática posible”.

>> Leer más: El Festival de Jazz vuelve a encender la ciudad con cinco días de música en vivo

Una escena que se renueva sin perder su historia

Desde el Ministerio de Cultura destacan que el festival se fue consolidando año tras año como una costumbre para la ciudad, pero también como un espacio capaz de reflejar el presente de la música local. En ese sentido, Lasala señaló que la recuperación del encuentro tuvo como objetivo “hacer un homenaje a esa historia”, retomándolo como un encuentro público, libre y gratuito capaz de reunir las distintas escenas que hoy conviven y mantienen vivo al jazz en Rosario.

Precisamente, esa voluntad de reunir y visibilizar los diversos espacios donde el género se desarrolla a lo largo del año es uno de los rasgos distintivos de esta edición. Más allá de recuperar una tradición cultural que volvió a instalarse en la agenda rosarina en 2023, el festival pondrá el foco especialmente en los músicos jóvenes.

“Hemos hecho un puntualmente hincapié en darle lugar a artistas jóvenes emergentes que no solamente tienen una enorme capacidad para hacer música, sino también que es un modo de renovar el género y darle visibilidad a artistas que se han formado en la ciudad”, explicó el funcionario.

En ese sentido, remarcó que gran parte de los músicos convocados tienen menos de 35 años y que para muchos será la primera vez sobre escenarios emblemáticos como el Teatro Lavardén. “Hicimos una combinación virtuosa entre experiencia y emergentes. Es un ritual colectivo que los visibiliza y los pone en escena, enlazando muchas escenas de jazz que tienen su historia en la ciudad más allá del festival”, señaló Lasala.

>> Leer más: Se viene el 31º Festival de Cine Latinoamericano de Rosario, con más de 35 funciones gratuitas

Una programación que llega a todo Rosario

La apuesta por reunir las distintas escenas y generaciones del jazz en Rosario también se refleja en los espacios que formarán parte de esta edición. Además de los conciertos centrales en Plataforma Lavardén, el festival sumará actividades en bares, vermuterías y espacios gastronómicos que durante el año funcionan como puntos de encuentro para los músicos.

La decisión de ampliar los escenarios surgió a partir de la respuesta que tuvieron las ediciones anteriores. Según explicó el funcionario, tanto en 2023 como en 2024 y 2025 la convocatoria de público superó las expectativas iniciales y llevó a repensar el formato del encuentro. “Nos desafió a poder pensar la edición 2026 no solamente concentrada en Plataforma Lavardén, sino arrancando en la previa del miércoles 3 y el jueves 4 en diversos escenarios gastronómicos de la ciudad”, señaló. En ese sentido, destacó que el festival busca “ampliarse a escenarios alternativos, que por ahí no son un teatro o un salón, sino un espacio gastronómico donde cultura, gastronomía, encuentro se entrelazan para hacer una experiencia novedosa y distinta en la ciudad".

De esta forma, la programación comenzará el miércoles 3 con un homenaje a Wes Montgomery en Casa Brava y el jueves 4 en un recorrido por espacios clave del circuito jazzero rosarino. A las 20, el cuarteto Andrada-Barzola-Elia-Dellavedova se presentará en el Hotel Riviera, sede del reconocido ciclo Living Riviera, mientras que a las 21.30 será el turno de Workin’ with the Quintet en Belgrano Vermutería.

Entre el viernes 5 y el sábado 6, la programación desembarcará en Plataforma Lavardén. Y el cierre llegará el domingo con una jornada extendida. A las 11, Groovin recibirá al Pablo Devadder Grupo y, desde las 23.30, Belgrano Vermutería será escenario de la despedida final con el Manuka Quinteto y una gran jam session abierta que promete bajar el telón a puro swing.

La apertura a nuevos espacios también reafirma una de las premisas centrales del festival: mantener su carácter gratuito y de acceso libre para que todos los rosarinos puedan disfrutar del ritmo del jazz. En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de sostener las propuestas culturales en el contexto actual: “En estas épocas en donde las economías domésticas y familiares son difíciles, los consumos culturales suelen ser la primera variable de ajuste en las economías".

Además, señaló que “entender que la cultura es una dimensión económica y productiva de la vida” implica reconocer el movimiento que se genera alrededor de artistas, técnicos, productores, espacios gastronómicos y emprendimientos vinculados a la actividad cultural. Por eso, subrayó el valor de una propuesta impulsada desde el Estado en articulación con colectivos artísticos en "una propuesta que no sólo tiene que ver con el disfrute y la felicidad de la gente, sino también con seguir movilizando recursos en torno a la producción cultural".

>> Leer más: Vuelve el Festival de Jazz Rosario con visitas internacionales

Noticias relacionadas
Paul McCartney cuenta la historia antes de LA historia de los Beatles en su nuevo disco de estudio

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Mirtha Legrand se metió en la polémica por el Martín Fierro a Wanda Nara y Luis Ventura salió a responderle

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Patrick Criado y Álvaro Monte (La casa de papel) protagonizan la versión española de Nueve reinas, producida por Netflix

Harán una serie basada en "Nueve reinas" con un actor de "La casa de papel"

La banda Duratierra vuelve a Rosario para seguir apostando a la música como una expresión colectiva

Duratierra: "Lo que importa es sentirnos parte de algo más grande que la vida individual"

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Lo último

Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

El caso del juez Salmain lo dice todo

El caso del juez Salmain lo dice todo

Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de taxis de la Terminal

Desde la Cámara de Mujeres Taxistas y la aplicación She Taxi presentaron una iniciativa para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros y evitar inconvenientes
Mujeres taxistas pidieron una refuncionalización de la dársena de taxis de la Terminal

Por Matías Petisce
El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego en elaboración finaliza el 5 de julio
La Ciudad

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego "en elaboración" finaliza el 5 de julio

El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Ovación
Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
El caso del juez Salmain lo dice todo

Por Jimena de la Torre / Consejera de la Magistratura de la Nación
En foco

El caso del juez Salmain lo dice todo

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego en elaboración finaliza el 5 de julio

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego "en elaboración" finaliza el 5 de julio

Mujeres taxistas pidieron una refuncionalización de la dársena de taxis de la Terminal

Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de taxis de la Terminal

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
La Región

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita