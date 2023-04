Mirtha Legrand se someterá a una operación cardíaca

“Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo. Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico", aseguró la conductora en redes.

La noticia de la cirugía suscitó preocupación sobre el posible regreso de Mirtha a la televisión. En medio de rumores que señalan una mudanza de los clásicos almuerzos desde El Trece a América TV,"Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud a estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión", aclaró Mirtha.

Nacho Viale, su nieto y productor de sus programas, ratificó también por Twitter que la cirugía de Mirtha no intervendrá sobre las negociaciones para el regreso al aire. “Todo perfecto, todo programado y ambulatorio. La espera es porque no hay negociación que avanza con el canal del año pasado, no por esto”, escribió en la red social.

https://twitter.com/nachoviale/status/1651240753614540801 Nada pone en espera nada! Todo perfecto todo programado y ambulatorio. La espera es por que no hay negociación que avanza con el canal del año pasado no por esto. — Nacho Viale (@nachoviale) April 26, 2023

La “Chiqui” cerró su comunicado con agradecimientos y su tradicional saludo “Besos… Chau, chau!”