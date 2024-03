Mirtha Legrand calificó de "desagradable" la reacción de Javier Milei a su defensa del cine argentino

Mirtha Legrand no se quedó callada . La diva, que fue blanco de una chicana del presidente Javier Milei después de que ella criticara la política cultural del gobierno nacional, respondió a la ironía que el jefe de Estado deslizó en las redes sociales después de que ella, fiel a su estilo, hablara en defensa del cine argentino en su programa de televisión .

Este lunes la conductora de "La noche de Mirtha" calificó este lunes como “desagradable” la actitud de Milei de compartir un mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter, que proponía que la actriz y animadora de televisión comprara el cine Gaumont , después de que ella pidiera públicamente que no se cierre .

“No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo”, señaló Legrand, quien el último sábado, en su programa, que en Rosario se ve por El Tres, opinó sobre los recortes al presupuesto del área cultural, que incluye la posibilidad del cierre de la sala de cine, y preguntó: “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Es terrible”.

“ Me da como cierto temor a expresarte , porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable ”, dijo la diva en el Canal de la Ciudad, y echó más leña al fuego a la nueva polémica que desató Milei con su afán de comentar cada tema que se vuelve tendencia en X.

Ante la posibilidad de que cierre el cine Gaumont, Legrand dijo:“Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”. Y añadió: “¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine (Incaa) también. Es terrible”.

"Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo", dijo Legrand sobre la visión que considera que tiene el Ejecutivo, a lo que Gabriel "Puma" Goity, invitado a su mesa, replicó: "Toman como que el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales) es símbolo de los compañeros que tienen esa ideología y no es así", en referencia al kirchnerismo.

“Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, añadió la artista, quien el último febrero cumplió 97 años. De inmediato, Milei reposteó la propuesta que lanzó en redes Julio Burdman para solucionar el futuro de la sala en conflicto. “Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas”, sugirió el politólogo.

Embed Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine GAUMONT-LEGRAND y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales https://t.co/co9z7uNm1f — Julio Burdman (@julioburdman) March 17, 2024

La semana pasada, se llevó a cabo una manifestación de trabajadores de la Cultura frente al histórico cine de la ciudad de Buenos Aires, en protesta por los ajustes en el Incaa. De la protesta participaron artistas como Leonardo Sbaraglia, Mirta Busnelli y Víctor Laplace, y militantes de izquierda como Eduardo Belliboni y Gabriel Solano, del Polo Obrero y el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, respectivamente.

Tres personas fueron arrestadas tras los disturbios y hubo dos policías heridos, en una tarde con empujones, insultos y gases lacrimógenos. Por otro lado, los protestantes denunciaron que un automovilista embistió a una persona.