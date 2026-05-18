Absolvieron a Shakira por fraude fiscal y deben devolverle 60 millones de euros

El reintegro es por multas e intereses cobrados indebidamente por el gobierno de España

Un tribunal español absolvió a la cantante colombiana Shakira en un caso de fraude fiscal y le ordenó al gobierno devolverle 60 millones de euros en multas e intereses cobrados indebidamente.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, según indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España debe pasar más de 183 días en el país. Las autoridades españolas solo pudieron demostrar que Shakira vivió en España ese año un total de 163 días, señaló el tribunal, que ordenó a Hacienda reembolsar a la cantante el impuesto pagado más los intereses.

La agencia tributaria española argumentó que en ese momento Shakira estaba vinculada a España por su relación con el ahora retirado futbolista Gerard Piqué, y que establecía en el país sus principales actividades económicas. Pero el Tribunal Superior determinó que la relación no podía equipararse legalmente a un matrimonio, ni se probó que “el principal centro o base” de las actividades o intereses económicos de Shakira en 2011 estuviera ubicado directa o indirectamente en España.

La artista colombiana, quien había presentado un recurso, afirmó en un comunicado facilitado por sus abogados: “Nunca hubo fraude y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto”.

Hacienda debe reembolsar a la cantante 60 millones de euros, incluidos los intereses, indicó el abogado de Shakira, José Luís Prada. “Esta resolución llega después de un calvario de ocho años que ha tenido un costo inaceptable, reflejando una falta de rigor en las prácticas administrativas”, dijo el letrado.