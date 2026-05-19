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Central, a un paso de los octavos de la Copa Libertadores: qué necesita para clasificarse este martes

El Canalla se encuentra líder del grupo H y depende de sí mismo para conseguir su boleto a la próxima instancia. Además, puede asegurarse el primer puesto

19 de mayo 2026 · 11:04hs
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Central buscará estirar la senda positiva en el certamen continental

Leonardo Vincenti / La Capital

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Central pasó de página luego de su eliminación en semifinales del torneo Apertura, y ya palpita una nueva jornada de Copa Libertadores, donde lidera su grupo con 10 puntos. Este martes desde las 19, recibe a Universidad Central con el objetivo de clasificar a los octavos de final.

Tras el triunfo obtenido en la cuarta fecha ante Libertad en el Gigante y la derrota de Independiente del Valle en Caracas, el Canalla logró sacar una ventaja de tres unidades con respecto al conjunto ecuatoriano y una diferencia de cuatro sobre UCV.

Su rival para esta noche viene de empatar el último viernes ante Deportivo La Guaira. Con este resultado y a dos fechas de definir los finalistas en el campeonato local, el equipo venezolano se encuentra puntero de su grupo en el cuadrangular final con seis puntos, una unidad por encima de Portuguesa, su principal perseguidor.

>> Leer más: Central hoy: pasar página y encender de nuevo la ilusión, asegurando el pasaje a los octavos de final

Qué necesita Central para clasificar a octavos

Este martes en el Gigante, el Canalla tendrá la oportunidad de concretar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y depende de sí mismo para lograrlo.

Con tan solo conseguir un empate frente al conjunto venezolano, a quien venció por goleada 3-0 en condición de visitante, Central sellaría su pase a la siguiente ronda sin importar lo que suceda en Ecuador entre Independiente del Valle y Libertad.

Además, si se dan ciertos resultados, el equipo rosarino podría asegurar el primer puesto del grupo. Para ello, los dirigidos por Jorge Almirón deberán ganar su partido y que IDV no sume de a tres ante los paraguayos. También, se podría dar si se da un empate en Rosario y el equipo ecuatoriano caiga derrotado.

En caso de que los argentinos y ecuatorianos ganen sus respectivos encuentros, donde son candidatos a lograrlo, definirán el liderazgo en la última fecha cuando jueguen el próximo miércoles 27 de mayo en Quito.

Los partidos del Grupo H

Fecha 5 - Martes 19 de mayo

19:00 - Central vs. Universidad Central

23:00 - Independiente del Valle vs. Libertad

Fecha 6 - Miércoles 27 de mayo

19:00 - Independiente del Valle vs. Central

19:00 - Libertad vs. Universidad Central

Posiciones de la Copa Libertadores

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