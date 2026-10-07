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Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

La última función del rosarino con la selección estuvo cargada de emoción, pero también dejó momentos divertidos e inesperados

7 de octubre 2026 · 08:50hs
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Mientras Messi se despedía, dos guardias protagonizaron las perlitas de la noche

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo todo lo que podía esperarse de una noche histórica: goles, emoción, homenajes y un Monumental colmado para acompañar al capitán en su último partido con la camiseta albiceleste.

Pero entre los momentos más emotivos de la noche también hubo lugar para un par de escenas inesperadas que rápidamente llamaron la atención de quienes seguían la transmisión.

Una de ellas ocurrió durante uno de los momentos más especiales del homenaje. Mientras Soledad Pastorutti interpretaba "Brindis" para Messi, un integrante del personal de seguridad que estaba detrás de la cantante se desvaneció.

El desmayo durante el homenaje de La Sole

La cantante santafesina interpretó "Brindis", una canción que tiene un significado especial tanto para Messi como para el recuerdo de Diego Maradona.

Mientras La Sole cantaba y Messi observaba emocionado, detrás de ella se produjo una situación completamente diferente. Un guardia de seguridad perdió el conocimiento y cayó al piso, lo que obligó a una compañera y a integrantes del cuerpo médico a acercarse para asistirlo.

La transmisión oficial alcanzó a mostrar durante algunos segundos la escena antes de volver a enfocar el homenaje al capitán argentino.

La situación, lejos de pasar inadvertida, fue rápidamente compartida por los espectadores en las redes sociales y terminó convirtiéndose en una de las imágenes curiosas de una noche cargada de emoción.

Otro guardia tuvo un momento de tensión frente a las cámaras

Pero el desmayo no fue la única perlita relacionada con el personal de seguridad. En otro momento de la transmisión, una cámara enfocó a Messi y, detrás del futbolista, se pudo observar a otro integrante de seguridad que comenzó a trastabillar.

>> Leer más: Lionel Messi: "Le digo adiós a la selección, a todos ustedes, los voy a extrañar"

El efectivo perdió el equilibrio varias veces durante unos segundos, mientras intentaba mantenerse de pie. Finalmente logró recuperarse y continuar con su tarea sin llegar a caer.

La breve secuencia también llamó la atención de los espectadores por lo insólita de la situación. Mientras todas las miradas estaban puestas en Messi, el guardia que aparecía detrás protagonizó involuntariamente su propio momento televisivo.

Así, entre el homenaje de La Sole, las lágrimas de Messi y la emoción de una despedida histórica, dos integrantes de seguridad terminaron sumando una cuota inesperada de humor a la última noche del capitán con la Selección en el Monumental.

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