Martín Fierro de la Música: todos los nominados a la primera edición La primera edición de los premios musicales tendrá lugar el 14 de octubre y contará con la presencia de figuras nacionales más que aclamadas 5 de octubre 2026 · 16:06hs

La primera edición de los Martín Fierro de la Música se celebrará el miércoles 14 de octubre

Este mes la música nacional vivirá un encuentro sin precedentes. Es que el 14 de octubre, por primera vez en la historia, se celebrarán los premios Martín Fierro de la Música. La gala contará con la presencia de los artistas más destacados del país en distintos géneros y con distintas trayectorias. Y para aumentar las expectativas, ya se dieron a conocer los nominados.

Impulsados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), los premios Martín Fierro de la Música estarán conducidos por Hernán Drago y Edith Hermida. Por su parte, Daniel Gómez Rinaldi y Rocío Marengo cubrirán la alfombra roja junto a la intervención especial de El Polaco junto a Nara Ferragut en la previa.

Se trata de una coproducción de Diego Suárez junto a la pantalla de El Nueve, dirigido institucionalmente por Luis Ventura. Además de entregarse distintos premios, la gala de los Martín Fierro de la Música incluirá homenajes especiales a figuras destacadas y presentaciones en vivo de grupos y artistas como Bandana, Los Palmeras, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga y Ángela Leiva.

Todos los nominados a los premios Martín Fierro de la Música Entre los artistas con más nominaciones se encuentran María Becerra, con 7, Lali Espósito, con 6, y Tini Stoessel, con 5. Las categorías reúnen a músicos de distintos géneros, desde el pop y el cuarteto hasta el folklore y la cumbia. Mejor Canción: Cazzu — Con otra

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos

Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos

Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien Mejor Álbum: Milo J — La vida era más corta

María Becerra — Quimera

Cazzu — Latinaje

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota

Lali — Cuando el demonio llama Mejor Colaboración: Big One, Paulo Londra & Wisin — Flashbacks / Crossover #9

Lauta, Amigo de Artista, Q’Lokura — Puñaladas

Renzo ED, La Joaqui, Salas — Colocartelo Remix

Emanero, Luciano Pereyra & David Bisbal — La Peligrosa

Emilia, Tini & Nicki Nicole — Blackout

Turf & Lali — Loco un poco Mejor Artista Femenina: María Becerra

Ángela Leiva

Tini

Lali

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi >>Leer más: Valeria Lynch: "Rosario me dio el espaldarazo para convertirme en artista popular" Mejor Artista Masculino: Fito Páez

Dante Spinetta

Coti Sorokin

Milo J

Axel

Abel Pintos

Emanero

Dillom Mejor Grupo/Banda: Babasónicos

Divididos

Los Pericos

Turf

Airbag

El Mató a un policía motorizado

Tan Biónica

Los Piojos Mejor Artista Revelación Masculino Simón Aguirre

Lázaro Caballero

Max Carra

Roze

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo Mejor Artista Revelación Femenina More con Flow

Valentina Márquez

Juana Rozas

143Leti

Mery Granados

Valentina Olguín

Candu Domínguez Mejor Artista Pop Tini

Lali

Emilia

Tiago PZK

María Becerra

Zoe Gotusso

Yami Safdie

Ángela Torres Mejor Artista Rock/Alternativo Babasónicos

El Plan de la Mariposa

Fito Páez

Los Piojos

Charly García

Andrés Calamaro

Marilina Bertoldi >>Leer más: Robbie Williams hizo un chiste sobre Amalia Granata, que habló con Moria sobre el músico Mejor Artista Urbano Dante Spinetta

Trueno

J Rei

Duki

L-Gante

Nicki Nicole

Milo J Mejor Artista Folclórico Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas Maria Becerra — Quimera Show 360° en River

La K’onga — Cuartetour

Lali — Lali Tour 2025

Airbag — El Club de la Pelea

Tini — Futttura

Q' Lokura — Q' Lokura en vivo

Emanero — Emanero Tour 2025

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande Del Mundo Mejor Productor/a Musical. Mauro De Tommaso

BZRP

Nico Cotton

Big One

Evlay

Tatool

Tote

Oscar Mediavilla Mejor Grupo/Banda Tropical Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K'onga

Q' Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI Mejor Artista Tropical Masculino Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Ulises Bueno

Daniel Agostini

Nico Mattioli >>Leer más: K.I.A.: la banda de zona sur de Rosario que ataca la nueva escena del metal argentino Mejor Artista Tropical Femenina Ángela Leiva

Dalila

Karina

Eugenia Quevedo Mejor Artista de Tango Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amicone

Jorge Vázquez

Los Reyes del Tango Mejor Cortina Musical de TV Morfi, Todos a la Mesa

LAM

Gran Hermano

Telenueve Noticiero Mejor Concepto Visual Maria Becerra

Lali

Tini

Emanero

Cazzu

Dillom

Ca7riel y Paco Amoroso Mejor Manager Artístico Fernando Szereszevsky

Pocho Rocca

Artes Group

Natanael Real

Daniel Grinbank

Ana Poluyan

Maxi El Brother

Alberto Miguel

Marcelo Fígoli

Héctor Cavallero Mejor Artista DJ Ezequiel Arias

Sol Ortega

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker Mejor Música de Comerciales/Jingles Saphirus

Molto

Kanji

Rinde 2 - Luck Ra Mejor Artista DJ Revelación 0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramires >>Leer más: A 30 años de su muerte: el eterno legado de Gilda entre la música y el mito Mejor Artista de Música Infantil Panam

Plim Plim

Margarita

Pau Pau

Topa

El Reino Infantil Mejor Artista de Cuarteto Valentina Márquez

Ulises Bueno

Simón Aguirre