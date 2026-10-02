K.I.A.: la banda de zona sur de Rosario que ataca la nueva escena del metal argentino

Lanzaron en julio su primer disco de estudio, que reúne distintas influencias y búsquedas de la banda a lo largo de su recorrido. Lo presentan el 9 de octubre en el CCGuemes, junto a Marttein.

K.I.A. está formado por Emma Olivero (batería), Polly Cue (guitarra), Thiago “Pucho” Chaparro (voz) y Max Ramos (Bajo). Con mucha intensidad y una puesta en vivo muy potente, tocan Nu Metal, Rapcore y Hip Hop, con una identidad propia marcada por el territorio.

En julio del 2026, publicaron su primer disco, “Killer In Action”. Pero antes, durante los cuatro desde su formación, transitaron todos los escenarios disponibles para bandas emergentes que sobreviven en la ciudad. En agosto del 2024, cuando entraban en un momento de consolidación artística y buena exposición, su cantante sufrió un accidente grave luego de caer desde el sexto piso de un hotel durante su viaje de egresados en Bariloche.

Pero ni Pucho ni la banda se detuvieron. Una vez recuperado, volvieron y llenaron el lugar donde tocaron. “Estábamos todos hechos mierda, fue un antes y un después. Fue un proceso largo y tedioso, en el que yo no pensaba en la banda. Cuando volví, fue diferente a todas las otras veces. Capaz era morbo, pero yo no estaba diferente a otras veces, aunque sí lo que se sintió”, apunta el cantante en diálogo con La Capital. “Nosotros no dejamos de laburar nunca. Al otro día que pasó el accidente, nos juntamos a tocar. Algo teníamos que hacer y no sabíamos qué”, dice Poli.

Un año después del regreso a los escenarios, sale su primer disco y aparecen muchos proyectos a futuro. Con una propuesta marcada por la energía en vivo y la composición colectiva, vienen construyendo su camino dentro de la escena emergente argentina.

>> Leer más: Dillom en Rosario: un artista único que desafía el esquema actual de la vida cotidiana

En estos tiempos, la banda forma parte de un conglomerado cultural donde tanto el público como los artistas transitan una etapa social donde la multiplicidad de ofertas hacen parecer que las opciones de consumo son muchas y diversas. Sin embargo, en el universo del reinado de los algoritmos, existe la posibilidad de que nos transformemos en seres unidireccionales. En ese sentido, cuando la globalización lidera los caminos del mundo, el contrapunto es que florezca lo territorial. Y K.I.A. (siglas de Killer In Action) es una banda con sentido territorial, en muchos puntos.

Sus integrantes viven todos en un rango de diez cuadras en la zona sur de Rosario, entre Tablada, Saladillo y Tiro Suizo. Las edades van entre los 17 y 20 años. Desde 2022 están formados como banda y en su música transportan un ADN de bandas que también surgieron –aunque antes de que ellos nacieran- y se desarrollan en la misma zona: The Boys Have Penis, Potente vs Picante o Lima Sur. Como K.I.A., estos grupos tenían un grado de agresividad musical y de tintes negros (el rap), que, en combo con una narrativa social y cotidiana, los hacía particulares.

Otra perspectiva de territorialidad es que se interesan, investigan y preocupan por la historia de la música de la ciudad. Primero está Rosario. El desarrollo importante es el local. Después viene el movimiento hacia afuera. El clásico vicio de mirar hacia otro lado, de trabajar acá pensando allá, que espere. Entienden que en Rosario pasan y pasaron cosas que ellos ponen a la altura de cualquier banda del mundo.

“Los tíos de Emma tocaron en The Boys Have Penis. Mi viejo es amigo de su familia, entonces escuchaba esas bandas. Nosotros supimos que por acá pasaron bandas que estaban muy buenas”, agrega Polly. “La primera vez que los escuché, yo no sabía que mis tíos tocaban ahí, y me volaron la cabeza”, confiesa Emma.

“Era la única forma de hacer algo en español y de hacer algo que era lo que queríamos hacer nosotros. Está bueno hacer temas de Slipknot y Deftones, pero nos identifica más The Boys Have Penis”, suma Max.

“Es mucho más de acá, más nuestro. Nosotros escuchamos los temas de los Boys y dijimos: ‘están hablando literalmente de acá, de donde vivo, de mi barrio´. Y eso fue re loco”, dice Pucho.

Todos tenían vínculos familiares con la música y el disparador fue lo que escuchaban en sus casas. Pero la química se potenció cuando empezaron a escuchar su propia música, se conocieron y retroalimentaron. El estilo que eligieron tocar no es inocente. Hacer metal, para los K.I.A. no está disociado de lo que ven en el día a día. “Sin el contexto actual que estamos viviendo, no sé si la banda sería así. Justamente nosotros tenemos ese estilo y esas letras porque también tenemos cosas que decir, porque nos pasa”, dice Polly.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de K.I.A. (@k.i.a.oficial)

>> Leer más: Llegó "Foreign Tongues", el nuevo disco de los Rolling Stones: análisis canción por canción

¿A qué se refieren cuando decís contexto actual?

Polly: A todo lo que está pasando en el país actualmente, en lo económico, en lo social.

Max: Es mirar al lado nuestro. Somos de zona sur, no hacemos la letra porque vemos lo que pasa en la tele. Salimos al barrio y ya se puede ver la realidad. No hace falta que indaguemos en letras de bandas de afuera. Simplemente vemos que está pasando esto y no hay nadie que lo esté haciendo con Nu Metal, ponele. En cierto punto, eso hace que el género también termine de compaginar y que esté bueno. También que las generaciones se sientan identificadas hoy en día, siento que es algo más estético, como que está volviendo todo lo que era de los 90 o los 2000, tanto desde la ropa, como enterarse de que antes había música, que la de ahora tiene influencias. Se están redescubriendo géneros que había antes.

¿Les molesta que se diga que las nuevas generaciones no dicen nada desde la música?

Polly: A mí me rompe mucho los huevos porque yo creo que los padres de esa gente en su momento les decían lo mismo. También está eso de que no bancan la música actual y hoy nosotros la mayoría de las bandas que escuchamos son de gente muy joven. Hay un esfuerzo muy grande, y a aquel no le gusta, el problema es ellos. Nosotros estamos creciendo.

>> Leer más: La banda rosarina Atemporal vuelve a los escenarios junto a No salgas con Robots y Coke Monkey

¿A qué bandas se refieren, por ejemplo?

Max: Diana, Boilers, son de Ituzaingó y de Carmen de Patagones. Son bandas que vienen de lugares parecidos a los nuestros. El Nu Metal se está tocando en esas zonas.

Pucho: No conozco una banda Nu Metal de Palermo y no me parece coincidencia, ¿no?

Max: También escuchamos mucho rap de Rosario, de la movida que hay, aunque por ahí, conectamos más con bandas que con cosas individuales.

¿Cómo viene la devolución del público, con la salida del disco?

Polly: Cuando salió nos re bardearon en las redes.

Emma: Nos ponían ‘esto ya se hizo hace 20 años’ (risas)

Max: Gente grande diciendo que llegamos 20 años tarde.

Polly: “Esto es RKT con distorsión” (risas)

Pucho: También hay mucha gente grande que bancó.

Max: Es algo que no esperábamos que suceda

Polly: Tampoco nos afecta.

Emma: Igual está buenísimo que te empiecen a bardear, es porque está sucediendo algo.

Pucho: Y nos alimentamos de eso

Max: Además, en las redes, bardean a todo el mundo.

Estamos viviendo una época donde en general se busca generar impacto antes de planificar. ¿Desde dónde se paran ustedes?

Polly: Lo importante es mantener la constancia. Pero si vos planificás pero nunca impactás es como que no está funcionando tampoco. Nosotros somos muy de planificar, de ver a futuro. A veces por ahí no pasa, pero está la iniciativa. En ningún momento cuando sacamos el disco dijimos,“bueno, ya está, ya salió”, y nos relajamos. No, si antes nos estábamos esforzando, después del disco hay que esforzarse el triple.

Max: La verdad es que crecimos mucho más cuando nos pegamos un golpazo y dijimos, “bueno, pensemos ahora con lo que tenemos”. Vamos para adelante. Y empezamos a entender también lo que pasa en la industria musical, musical.

>> Leer más: Vandera: "A la hora de conmovernos con una canción, todos estamos indefensos"

¿Y qué creen que pasa en la industria musical?

Polly: Para mí estamos en la época del consumismo fugaz. Porque si vos haces un reel y a los tres segundos no convence, ya está.

Max: El MTV de ahora es hacer reels y TikTok. Por eso está bueno planificar, para cuando llegue el momento del impacto poder dejar un mensaje, en una época exageradamente fugaz. También si estudiás mucho lo que pasa te olvidas de que la gente escucha música así nomás y no piensa tanto.

Polly: También es una autocrítica.

Max: Competís con gente que hace todo lo posible para tener 100 millones de reproducciones en Spotify

Polly: Lastimosamente hoy es así, la industria musical es casi todo consumismo. Y un poco hay que amoldarse, pero tampoco dejarse pisar la cabeza.

>> Leer más: Fito Páez estrenó "Shine", su nuevo disco: "Hay una pulsión en mí que tiende a construir"

¿Cuán importante es el vivo en la banda?

Pucho: Es fundamental. Yo me pongo nervioso y no pienso en nada. Agito y se siente adrenalina viendo la gente saltando. Es una locura. Se tiene que sentir eso, porque si lo haces para solamente cumplir por lo que grabaste en el disco, pierde valor.