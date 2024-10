Martín Caparrós reveló que padece ELA desde hace más de dos años

Caparrós relató que no quería que lo vieran como “un moribundo” y por eso no les contó a los amigos que había sido diagnosticado con ELA. “Solo se lo dije a Marta cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no”, comentó.

El escritor porteño, instalado en Madrid desde hace más de una década, sostuvo: “Vi que era interesante ese doble recorrido, por mi vida y por mi enfermedad, pero lo que me hizo decidirme a publicarlo fue que se lo di a leer a Marta y ella estuvo de acuerdo; y que empecé a tener síntomas en los brazos, de manera que iba a salir del armario quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido que sólo me afectaba las piernas”.