La nueva camada, con Nico Paz como estandarte, se lució en el 7 a 0 sobre Costa Rica. Los consagrados, liderados por Julián Álvarez, también brillaron

Nico Paz celebra el primero de sus dos goles, que abrió el marcador para la selección argentina.

Para entusiasmarse fue la exhibición de la selección argentina en el amistoso frente a Costa Rica. Más allá de la categoría menor del rival, la actuación de la nueva camada, responsable del recambio, ilusiona. Con Nico Paz, al que le alcanzaron 45’ para jugar en gran nivel y señalar un doblete.

La misma cantidad de goles que hicieron Franco Mastantuono y Julián Álvarez, perteneciente al grupo de los consagrados que también se lucieron. A partir de esta mezcla de juventud y experiencia, se goleó este martes por la noche por 7 a 0 en Córdoba, tras la caída de días atrás ante Uruguay por 2 a 1.

Las tribunas pobladas a medias, con precios prohibitivos para el hincha promedio, no fueron el marco ideal, teniendo a futbolistas que compiten en las mejores ligas del mundo, varios de los cuales demostraron nuevamente que son el futuro del representativo nacional, como Nico Paz, quien volvió a exponer su categoría para manejar, tocar la pelota y rematar al arco, convirtiendo dos goles. O Gianluca Prestianni, explosivo y desequilibrante con la gambeta.

Los 25 mil espectadores que asistieron al Mario Kempes, con capacidad para 57 mil, al menos se dieron el gusto de observar a esos futbolistas que invitan a ilusionarse con una selección que vuelve a ser temible para cualquiera, junto a los consagrados, Julián Álvarez, nuevamente inteligente para moverse y certero la definición (con un doblete), Enzo Fernández, con cesiones punzantes, y Alexis Mac Allister, siempre dispuesto para asociarse.

Apellidos nuevos en los titulares

Más allá de una formación renovada, principalmente a partir de la integración de una defensa novedosa, con Giay, Licha Martínez, Medina y Román Vega, el subcampeón del mundo impuso condiciones en todo momento. Se jugó al ritmo que quiso la selección argentina. Fue intenso en la presión alta, obligando al error al representativo costarricense. Paciente cuando la tuvo. Y veloz en el momento que se decidió lanzar a la ofensiva, a partir de pases filtrados, ataque a los espacios o asociaciones de primera.

La asfixia argentina en la salida rival provocó la equivocación de Costa Rica a los 4’ y la primera aproximación de peligro. Julián Álvarez aceptó el obsequio y cedió a Enzo Fernández, que buscó colocarla y la mandó afuera de frente al arco.

La fórmula del toqueteo le dio mejor resultado. Paz tocó a Álvarez y avanzó para recibir el toque de taco de Enzo Fernández y colocarla desde la medialuna lejos del alcance de Patrick Sequeira, arquero titular de Costa Rica debido a que Keylor Navas no fue convocado por una lesión.

El partido fue de dominio absoluto del conjunto de Lionel Scaloni. Dibu Martínez fue un espectador, hasta que apareció en su máximo esplendor a los 18’, ante un tiro de Méndez desde corta distancia que salvó con un manotazo.

Argentina encontró toda clase de variantes y los goles fueron llegando uno tras otro. Enzo Fernández la entregó larga desde el medio hacia la derecha para el centro atrás de Giay y el tiro cruzado de Álvarez para el 2 a 0.

La siguiente conquista fue un lucimiento personal de Paz. Se fue entre sus marcadores y remató potente arriba, al primer palo, con la derecha, su pierna menos hábil. Álvarez no quiso ser menos y perforó el arco costarricense, pero con un zurdazo y sobre el otro poste.

El 4 a 0 con el que la selección argentina se fue al vestuario en el entretiempo entusiasmó a todos.

Los ensayos de Scaloni

Scaloni entendió que fue el momento de mover el banco para el segundo tiempo. Sacó a Giay, Álvarez y Paz. Ingresaron Montiel, José Manuel López y Mastantuono.

Precisamente Mastantuono apenas tardó 2’ para hacerse presente en el marcador, tras recibir la habilitación de Perrone y meter un zurdazo bajo que aumentó el marcador.

Scaloni fue rotando y metió a Almada, el debutante Mariano Troilo, Tagliafico, Aaron Anselmino y Simeone. La cantidad de cambios resintió un poco el juego del subcampeón mundial, aunque el partido siguió dependiendo de lo que hacía y no hacía.

En un nuevo robo en la salida de Costa Rica, Mac Allister se tomó su tiempo, gambeteó y definió. Y antes del cierre el partido, un nuevo gol de Mastantuono para el definitivo 7 a 0. Fútbol y goles, ¿qué cosa mejor?