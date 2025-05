Ana Prada: "Hay que generar historias mínimas colectivas"

“El disco ‘No’ es como la finalización de una etapa muy difícil de mi vida. Durante la pandemia, sentí que toqué fondo en un montón de aspectos. No sólo por lo laboral, que fue una cosa terrible para todo el mundo y para algunos con pérdidas muy grandes, sino que en lo personal sentí que si no salía del pozo en el que estaba con un disco debajo del brazo, no salía más o largaba la música”, compartió Ana en diálogo con La Capital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Prada (@lanaprada)

Un disco para renacer

De ese lugar de oscuridad salió un disco extrañamente luminoso, que se sumerge sin pudor en la espesura porque sabe que es la única manera de volver a la superficie, a un estadío más liviano. El título viene de un hecho curioso: la letra de todas las canciones comienzan con la palabra “no”. Y sin embargo, por oposición, es una obra que afirma, que se asienta una vez más sobre lo vital.

“Todo el mundo me decía que estaba loca, que era muy antimarketing. Y yo pienso otra cosa, a las mujeres nos ha costado una historia entera decir que no a un montón de cosas. Y si se le quiere dar una vuelta más filosófica, alguien dijo alguna vez que el no es el primer escalón hacia la libertad. El sí es otro proceso de pensamiento, es otra elaboración. El no es como fundante de la persona”, desarrolló la cantautora, con su particular carisma que no conoce de solemnidad, aunque hable de cosas serias.

“Lo veía también en mi hijo desde chiquito, que cuando empezó a demarcar su propio yo, a separarse de esa simbiosis primaria con lo materno, empezó a decir que no. Es una de las primeras decisiones que tomamos, decir que no, defender lo que no queremos. Me gustó jugar con eso”, agregó Ana, en referencia a Hugo, el niño de siete años que tiene junto a su expareja, la también música Pata Kramer (autora de “No hay verdades”, el tema que Prada canta junto a Oreiro).

Ana Prada y Natalia Oreiro "No hay verdades" - Video Oficial

“Es un grupo de canciones que habla de una etapa larga de mi vida, así que hay canciones de pérdida, canciones de llegadas, de separaciones. Creo que cada disco es un racimo de circunstancias en ese lapso de vida. Y en este caso, eran muchos años. Había tanta cosa para decir que no sabía por dónde empezar. Y componer, cantar y grabar también tiene una cosa súper catártica, y está buenísimo poder dejarlas descansando en un disco, sacárselas de encima. Después esas canciones se resignifican en otro momento de la vida, tienen otros significados”, contó Ana.

El azar hizo lo suyo para que el álbum sea posible: los caminos de la música la cruzaron con Pedro Alemany, quien se convirtió en su “amigo” y “tremendo productor”. “También tiene una hija de la edad de Hugo así que se dieron muchos factores que me ayudaron a salir de ese agujero. Estábamos muy sincronizados en el tema horarios, con lo de llevar a los chicos, traer a los chicos. Fue un disco hermoso. Lo grabamos con mucho cariño y mucha dedicación. Para mí fue un renacer”, afirmó la cantautora.

Cerrado oficialmente el “paréntesis” solista, Prada adelantó que tiene a flor de piel el deseo de seguir componiendo. “Estoy esperando frenar un poco y ponerme con eso. Tengo ganas. Me levanto todos los días en el entresueño con canciones enteras en la cabeza, digo que me las voy a acordar y después me las olvido. Así que es tiempo de que me siente con una hojita y empiece a bajar todo eso que anda en el pensamiento”, aseguró.

Palabras de Amor

“A partir de ahí quiero empezar a laburar quizás un disco más conceptual, como terminó siendo ‘No’ y como fueron también los anteriores. Ante todo, es necesario tener esa idea, esa chispa que te emociona, que te mueve. Porque si no sería un disco hueco, algo que se hace por encargo. Y como soy música independiente, no hago nada por encargo, no tengo que cumplir con los tiempos de una discográfica. La idea te tiene que encontrar trabajando, como decía Isabel Allende. Pero estoy sintiendo esa necesidad de que no vuelva a pasar tanto tiempo”, agregó.

Historias mínimas colectivas

En vivo, Ana se presentará en Rosario (y también en Buenos Aires y La Plata) junto a su banda formada por Javier Mattanó en guitarra, Julieta Taramasso en bajo, Juan Clemente en batería, y Jacinta Bervejillo en guitarra. De este “tremendo equipo”, la uruguaya destacó a las “gurisas muy jóvenes” que sumó al plantel: “Jacinta tiene 23 años y toca la guitarra tipo Zitarrosa. Es una de las pocas mujeres que se ha colado en ese mundo muy masculino si se quiere, de guitarreros tradicionales de la música popular. Toca que es un disparate”.

“Me gusta que la sonoridad de la banda sea otra. Con esta guitarra de Jacinta se genera otro tipo de intimidad, otro tipo de coloratura en las canciones. Yo estoy re contenta con este desafío de salir con esta banda, con este formato”, sumó la artista sobre sus colaboradores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Prada (@lanaprada)

Durante su carrera, Ana ha levantado las banderas de los feminismos y las disidencias. Por eso, ante este presente de individualismo neoliberal y de avance de las derechas, valora especialmente salir al encuentro de su público.

“Pararse arriba del escenario y tocar ya es un gesto de lucha, una forma de pararse frente al mundo. Y por eso esta gira se llama ‘Porque sí’, además de jugar con que estoy presentando el disco ‘No’. Es porque sí, porque es más necesario que nunca lo colectivo, el transitar emocionalmente lugares con otras personas. Nos vamos cada vez cerrando más en nosotros mismos, generando odio hacia la otredad. La pandemia también vino a reforzar esa cosa egoísta de ‘sálvate a ti mismo’, y yo creo que siempre la única salida ha sido colectiva”, consideró Prada.

“No hay grandes heroísmos individuales. La especie humana es gregaria por naturaleza, y nos han querido imponer el odio al semejante, y ni que hablar a lo diferente. Por eso creo que hay que tocar porque sí, no porque estás presentando grandes cosas o porque pretendas grandes cosas, sino porque creo que hay que generar historias mínimas colectivas. Emocionarse con otros, reírse con otros, llorar con otros, bailar con otros. Mi idea es transitar por distintos lugares y meterse en el barrio si hay que meterse. Juntarnos para no perdernos, para encontrarnos una y otra vez, todo lo que haga falta”, cerró la artista.