Martín Bossi aclaró que no es el doble de Luis Miguel: "Es irremplazable"

Luis Miguel está de gira en Buenos Aires y hay quienes aseguran que en realidad se trata de un doble. El notable cambio físico del cantante hizo que aparecieran teorías conspirativas de todo tipo, incluso que se trataba de un imitador y no del verdadero Sol de México. En este contexto, aparecieron memes afirmando que quien estaba sobre el escenario del Movistar Arena era Martín Bossi.

Ante esto, el actor y comediante publicó un divertido video en sus redes aclarando con toda seriedad que él no es el doble. “Bueno, quiero aclarar para todos los que me están mandando un montón de mensajes. Es la primera vez que me transformo en meme. ¡No soy yo Luis Miguel!”, aseguró el artista que está protagonizando Bossi Live Comedy en el Teatro Astral.