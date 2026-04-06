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Marilina Bertoldi habló sobre su tatuaje viral: "Es lo más estúpido que hice en mi vida"

Tras la viralización en redes, la cantante explicó el significado del diseño y las reacciones que generó su tatuaje del escudo de Independiente

6 de abril 2026 · 09:46hs
Marilina Bertoldi habló por primera vez de su tatuaje viral

Marilina Bertoldi habló por primera vez de su tatuaje viral

Marilina Bertoldi es una de las artistas de rock más convocantes y disruptivas del último tiempo. La cantante viene de subirse a varios de los escenarios más importantes del país, como el Cosquín Rock, donde presentó su último disco "Para quién trabajas". En este contexto, durante uno de sus recientes shows en Baradero, la cantante explicó el origen de un curioso tatuaje que tiene en uno de sus brazos.

En redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios, no solo por la forma del tatuaje, sino también por lo que tiene escrito. Se trata de un escudo de fútbol muy similar al de Club Atlético Independiente, aunque con una particularidad: en lugar de las siglas originales “C.A.I.”, el diseño lleva escrito “G.A.Y.”.

Ante la ola de reacciones, tanto a favor como en contra, la cantante explicó en una entrevista el significado del tatuaje y por qué decidió hacérselo.

>> Leer más: Marilina Bertoldi: "Para mí el rock es inesperado"

Qué dijo Marilina Bertoldi sobre su tatuaje

En diálogo con Gabriel Sotelo, Marilina Bertoldi rompió el silencio y habló por primera vez sobre el tatuaje que desató polémica en redes. Lejos de esquivar el tema, fue directa: “Es la cosa más estúpida que hice en mi vida”, contó la cantante.

"Un día yo estaba en WhatsApp y me llegó un sticker”, comenzó contando. Y enseguida aclaró el contexto: “Yo no soy futbolera, nadie alrededor mío es futbolero. Y era como un escudo de un club de fútbol que decía "GAY". Y era rosa, como mi tatuaje”.

“Entonces un día dije: ‘Tengo libre la tarde, voy y me lo hago con mi amiga’. Mi amiga, tampoco futbolera, me dice: ‘¡Qué divertido!’. Me lo tatuó... muy visible, by the way", continuó contando.

Pero todo cambió cuando ese tatuaje salió del ámbito privado y explotó en redes sociales. Según relató, fue su propia tatuadora quien lo publicó, sin imaginar lo que vendría después: “Mi amiga me dice: Maru me están amenazando de muerte”. Así comenzó la catarata de reacciones. “Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing Club diciéndome: ‘Te amo’. Me metí en una polémica que no entendía, como una estúpida. Es la cosa más estúpida que hice en mi vida”, contó.

“Es que se ponen muy... a los hombres del fútbol, aparentemente, no les gusta la homosexualidad, no sabía. No es un buen match”, comentó.

A pesar del mal momento, Bertoldi dejó en claro su postura: “Por momentos me siento un poco insegura en la calle, pero lo voy a seguir llevando con orgullo. Pero no era mi intención hacer lo que pasó. No soy de Independiente, no soy de Racing, no soy nada. Solo es a favor de la comunidad LGBT”.

Y cerró diciendo: “Soy gay, eso es lo que quería decir. Así que, bueno... no importa. Yo sé que es una estupidez, yo lo sé muy bien. Me sentí muy avergonzada. Antes de que se cumplieran 24 horas de este tatuaje, yo ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté mucho, obviamente”.

>> Leer más: Polémica por el videoclip de Marilina Bertoldi: ¿una burla a Emilia Mernes?

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