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Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en una biopic: "Esto no es IA"

El actor confirmó que está en producción una serie biográfica sobre la vida del legendario músico

30 de junio 2026 · 09:22hs
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Marco Antonio Caponi se mostró caracterizado como Charly García para anunciar el lanzamiento de una biopic

Marco Antonio Caponi se mostró caracterizado como Charly García para anunciar el lanzamiento de una biopic

Marco Antonio Caponi hizo un anuncio sorpresivo en redes. El actor afirmó que interpretará a Charly García en “Fantasy”, una biopic en producción que narrará la vida del músico en ocho capítulos.

“Say No More: se viene la bomba de mi vida; se viene Fantasy, y esto no es IA, esto es UN sueño hecho realidad. El músico más grande de la Argentina y del mundo en mi piel. Los mejores 8 episodios de la vida de Carlitos, así lo siento… adentro”, escribió Caponi junto a una serie de imágenes en la que se lo ve caracterizado como García.

>> La Capital: Charly García filmó en el hotel del City Center Rosario para la nueva campaña de Quilmes

En la galería, hay un video en el que se lo puede ver junto a Benjamín Amadeo, quien será Nito Mestre, cantando el estribillo de “Rasguña las piedras”. En ese video, se evidencia el trabajo vocal de Caponi para acercarse al registro de Charly. Se sabe también que Ezequiel Campa formará parte del proyecto, pero no en qué rol.

Se desconoce aún qué casa productora está detrás del proyecto, y dónde y cuándo se podrá ver.

Los antecedentes de Caponi y Charly García en las biopics

Para el actor, esta no será la primera vez que se pone en la piel de un músico emblemático. En el 2018, interpretó ni más ni menos que a Sandro en la serie “Sandro de América”, que se puede ver todavía en la plataforma Cine.Ar. En esa oportunidad, Caponi hizo del Sandro adulto, mientras que Agustín Sullivan lo compuso en su juventud y Antonio Grimau en su adultez mayor.

Tampoco es la primera vez que Charly es convertido en personaje de una serie. En "El amor después del amor", la exitosa biopic sobre Fito Páez que hizo Netflix en 2023, el músico Andy Chango interpretó a García, y de hecho ganó el Premio Platino y Premio Cóndor de Plata como Mejor Actor de Reparto por ese rol.

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