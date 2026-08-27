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Luz Gaggi festeja su cumpleaños en Rosario con un show que promete ser "una celebración a la vida"

La cantante de 23 años llega a la ciudad para presentar su más reciente álbum “Mientras busco la gloria”

27 de agosto 2026 · 09:33hs
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Luz Gaggi vuelve a Rosario el próximo 28 de agosto para presentar su segundo disco

Luz Gaggi vuelve a Rosario el próximo 28 de agosto para presentar su segundo disco

La artista platense Luz Gaggi vuelve a la ciudad el próximo viernes 28 de agosto para dar un show en el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808). La visita se dará en el marco de la gira de presentación de “Mientras busco la gloria”, su segundo disco de estudio.

En diálogo con "Moda para feos", el programa de espectáculos de Brindis TV, Luz habló sobre el proceso creativo de este álbum: “En cuanto a la composición, no tengo una estructura muy lineal. Me dejo llevar, puedo tener una palabrita que me dispara a otras cosas. Desde el álbum anterior a este han cambiado también cuestiones de composición”.

"Altar", el disco debut de Gaggi lanzado en 2023, tuvo a Claudia Brant como co-compositora, quien a lo largo de su carrera escribió canciones para Camila Cabello, Soledad, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Barbara Streisand y Ricky Martin.

>> Leer más: "La Voz Argentina" tuvo una noche bien rosarina: una historia emocionante y hits retro

“Me gustaría que algún rosarino me bese”

“Tengo esta gran bendición de dedicarme y trabajar de esto, de recibir mi cumpleaños cantando. Siempre estoy abierta a lo que pase. Al ser mi cumpleaños capaz se agrega una cuota más de cositas que se te mueven. No será sólo un gran show, sino que una gran celebración de vida", dijo Luz en diálogo con Brindis.

Sobre su visita a la ciudad, la cantante agregó: "Los carlitos son riquísimos. Soy muy fan del helado y me fascina el helado rosarino. Yo creo que ya he probado bastantes cosas en Rosario. Me gustaría que algún rosarino me bese".

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¿Se viene un tema con Lali?

Tras telonear el último show de Paul McCartney en River y ser reconocida internacionalmente con el Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference —LAMC— de Nueva York, Gaggi confesó: “Me hubiese gustado componer 'Dirty Diana' de Michael Jackson, me parece increíble. De Argentina 'Barro tal vez' o 'Balada de Donna Helena' de Fito. Últimamente estoy escuchando mucho a Raye, un ícono gay y canta increíble. Siento que ella es muy top y la escucho bastante".

Luz Gaggi fue elegida por VEVO como parte del programa global VEVO DSCVR, que destaca artistas emergentes con proyección internacional. En ese contexto, grabó dos canciones que luego se incorporaron a “Mientras busco la gloria”: “Lola” y “Avión a Madrid”. Éste último fue halagado por Lali Espósito en una entrevista que compartieron: “Estoy obsesionada con tu canción, vos decís ‘Me vestí de blanco para ti’ y yo ahora me voy a casar. La escucho mucho últimamente”. Ese comentario dio lugar a sospechas de una posible futura colaboración entre ambas artistas.

Al mismo tiempo, la canción fue muy bien recibida por la audiencia, volviéndose tendencia en Tik Tok y acumulando millones de visualizaciones.

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