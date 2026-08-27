Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine para la temporada 2027

La escudería francesa anunció en redes sociales la continuidad del argentino para el próximo año. Tendrá su segunda temporada completa en la Fórmula 1

Con un divertido video, Alpine confirmó la renovación de Colapinto para la temporada 2027

Franco Colapinto continuará como piloto de Alpine en la Fórmula 1 durante la temporada 2027 . La escudería francesa oficializó este miércoles la renovación del argentino, pocos días después del Gran Premio de Países Bajos.

De esta manera, el piloto pilarense seguirá como compañero del francés Pierre Gasly y tendrá continuidad en la Máxima durante una nueva temporada. Con 23 años, Colapinto afrontará en 2027 su segunda campaña completa y la cuarta en total en la categoría, luego de su estreno oficial con Williams en septiembre de 2024 en el GP de Monza.

"Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027" , publicó Alpine en sus redes sociales para confirmar el acuerdo.

La continuidad del argentino era una posibilidad que había ganado fuerza durante las últimas semanas. Finalmente, Alpine formalizó la decisión después de evaluar el desempeño de Colapinto en la primera parte de la temporada.

Colapinto ya tiene 19 puntos

El piloto argentino consiguió 19 puntos en 2026 y ocupa actualmente el duodécimo puesto del campeonato de pilotos.

Colapinto consiguió su primer punto del año en la segunda fecha, en China. Luego alcanzó el séptimo puesto en Miami y luego obtuvo su mejor marca en la Fórmula 1 en Canadá, donde terminó sexto.

Después, sumó un décimo puesto en Barcelona, un noveno en Gran Bretaña y otro décimo en Bélgica. Sin embargo, la escudería francesa perdió rendimiento frente a algunos de sus principales rivales de la zona media y el argentino tuvo mayores dificultades para volver a sumar puntos.

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Cómo llega Colapinto a la renovación con Alpine

El rendimiento del piloto argentino y su adaptación al monoplaza resultaron determinantes para que Alpine decidiera mantenerlo en su alineación.

La escudería introdujo una actualización integral del monoplaza en el Gran Premio de Países Bajos, aunque en esa competencia solo Pierre Gasly utilizó las nuevas piezas.

Colapinto recibirá las mejoras en la próxima carrera, el Gran Premio de Italia, donde tendrá una nueva oportunidad para evaluar el comportamiento del auto y buscar puntos para el campeonato.

Actualmente, el argentino se encuentra a cuatro unidades de Arvid Lindblad, quien ocupa el undécimo lugar de la clasificación de pilotos.

Por otro lado, la renovación de Colapinto también llega en un momento importante para Alpine en el campeonato de constructores. El equipo francés mantiene una disputa cerrada con Racing Bulls por el quinto puesto, donde se encuentra entre puntos por debajo (66 a 63).

Con la confirmación del argentino, ya son varias escuderías las que definieron parte de sus alineaciones para la próxima temporada.

Los pilotos mencionados como confirmados son Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren; Max Verstappen en Red Bull; Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac; Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Ferrari; Pierre Gasly en Alpine; y Alex Albon y Carlos Sainz en Williams.