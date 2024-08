"Mafalda" se convertirá en una serie Netflix dirigida por Juan José Campanella

El proyecto, encabezado por Campanella estará acompañado por Gastón Gorali, en el rol de coguionista y productor general. “Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía”, relató el director sobre su vínculo con la historieta.