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Ángel Di María: "Jugar la Libertadores con Central para mí es algo increíble"

El capitán canalla sueña con el título que más lo motiva tras su regreso a Arroyito. "Lo único que deseamos es poder ganarla", dijo Fideo

3 de junio 2026 · 16:34hs
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Ángel Di María volvió a Central en busca de protagonismo y su máximo sueño es la Copa Libertadores.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María volvió a Central en busca de protagonismo y su máximo sueño es la Copa Libertadores.

Desde hace un año, hablar del mundo Central es hacer referencia a Ángel Di María, uno de los grandes ídolos del club que volvió a ponerle punto final a su carrera. Y hoy Fideo está viviendo lo que siempre lo motivó: jugar la Copa Libertadores con el club de sus amores.

Ya lo hizo en sus inicios como jugador, cuando era apenas un niño, pero eso que sucedió allá por 2006 no tiene nada que ver con esto, después de una carrera impresionante no sólo en el fútbol europeo, sino a nivel de selección.

"Jugar la Libertadores para mí es algo increíble", tiró Angelito en una entrevista que hizo con el sitio oficial de Ballon d'Or. Allí el capitán canalla habló de todo un poco, por supuesto de la selección, pero también lo hizo del Canalla.

El mayor deseo de Di María

"Fue único para mí haber podido ganar y tocar la Champions. Cualquier jugador que va de Sudamérica a Europa sueña con lograr algo importante. Yo tuve esa posibilidad. Hoy en día, jugar la Libertadores tanto para mí como para el club es algo increíble. Lo único que deseamos es poder lograrla", se ilusionó Di María.

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Clasico
Di María convirtió de tiro libre en el primer clásico que disputó tras el regreso. Con ese gol Central ganó 1 a 0 en el Gigante.

Di María convirtió de tiro libre en el primer clásico que disputó tras el regreso. Con ese gol Central ganó 1 a 0 en el Gigante.

Está claro dónde está puesto el mayor deseo de Angelito en esta estadía en Arroyito y de cara a un semestre en el que Central ya está clasificado a los octavos de fin al del certamen continental por excelencia a nivel de clubes. Esa instancia la jugará ante Corinthians. El choque de ida será en el Gigante de Arroyito y la vuelta en San Pablo.

Di María volvió a Central hace exactamente un año, por lo que el próximo 30 de junio se le vence el contrato. Pese a ello, nadie duda sobre lo que hará a partir del 1º de julio.

Fin del contrato y segura renovación

"Se me termina el contrato y tengo que renovar. Creo que va a ser por un año más, vamos año a año, mientras me vaya sintiendo bien. Es lo principal", dijo el hoy máximo referente del plantel canalla.

Fideoo
Fideo Di María hizo goles en muchas finales con la camiseta de la selección, por eso es uno de los grandes de la historia.

Fideo Di María hizo goles en muchas finales con la camiseta de la selección, por eso es uno de los grandes de la historia.

A sus 38 años, nadie sabe hasta cuándo seguirá poniéndose los cortos. Di María fue tajante: "Seguiré hasta que el cuerpo me diga «basta, dejaste todo. Te podés ir tranquilo». Soy feliz viniendo a entrenar, pasarla bien, reírte con los compañeros. Soy feliz jugando al fútbol. Todo lo que logré fue porque lo único que me interesó fue disfrutar, jugar y pasarla bien."

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Como no podía ser de otra forma, con el Mundial a la vuelta de la equina, Di María habló de lo que fue su exitoso paso por la selección, aunque hizo hincapié en las sensaciones que tuvo después del retiro. "En las primeras convocatorias sí que tenía esa sensación rara de no estar en la convocatoria. Pero fueron solo una o dos citaciones, después ya está. Ya me relajé, sabía lo que había decidido. Hasta el día de hoy, sigo con la misma decisión."

"Creo que la camada nueva puede darle ese empujón a la camada vieja, que todavía tiene 28 o 29 años, tampoco son viejos. El único indiscutible es Messi. Los demás juegan o no juegan. Y no solamente lo dijo Scaloni. Lo dijo y lo cumplió", agregó Fideo de cara lo que puede suceder en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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