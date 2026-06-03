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Senado: la votación del pliego de Michelli se postergó hasta la semana próxima

Los jefes de bloque de la Cámara alta acordaron los pasos a seguir en medio de la polémica por la candidatura de la magistrada que objeta la Casa Rosada

3 de junio 2026 · 16:45hs
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María Verónica Michelli

Foto: Archivo / La Capital.

María Verónica Michelli, la jueza que desató una interna en el oficialismo.

La polémica generada en torno a las posiciones enfrentadas por la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar el pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo de jueza en La Plata marcará el pulso de la sesión de este jueves en el Senado nacional. En ese sentido, la votación del controvertido expediente se pospuso para la semana próxima.

Para ordenar el desarrollo de la sesión se realizó este miércoles la reunión de Labor Parlamentaria, en la que hubo consenso para postergar el debate sobre el pliego de Michelli y avanzar, en cambio, con otros dictámenes de la comisión de Acuerdos para votarlos en el recinto.

Se avanzará, además, con el tratamiento de los proyectos para el pago de los holdouts y la iniciativa del Ejecutivo sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Michelli y la Casa Rosada

Respecto de los pliegos, se dará ingreso a nuevas propuestas, como también está previsto incorporar al expediente de retiro del pliego de Michelli, objetada por la Casa Rosada por tratarse de la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación que ha trabajado especialmente en el tema de la criptomoneda $Libra, que inquieta a los hermanos Milei.

La tensión viene in crescendo en el oficialismo: la presidenta del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, se diferenció del gobierno y anunció que no avalará el pedido del Ejecutivo.

Incluso, le ofreció a Milei su renuncia a la jefatura del bloque de La Libertad Avanza (LLA), instancia que fue rechazada por el primer mandatario. Otros senadores del sector dialoguista adelantaron que tampoco avalarán el retiro del pliego.

Tensión política

Incluso, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho de la Cámara alta a Michelli, en otro capítulo de su distanciamiento el Ejecutivo.

Este miércoles, Bullrich intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que "no hay riesgo de fractura" y que "las divergencias son parte de la política".

No obstante, en el bloque de LLA Bullrich no es la única dispuesta a rechazar el pedido del gobierno de retirar el pliego. También respaldan la posición de ese espacio político los libertarios Francisco Paoltroni y Luis Juez, entre otros.

También lo harán una veintena de bloques dialoguistas, de los cuales nueve senadores firmaron el despacho avalando la postulación, entre ellos la santafesina Carolina Losada.

La comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero en principio solamente se abordaran cincuenta.

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