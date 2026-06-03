Las predicciones del Mundial 2026: supercomputadoras y matemáticos ya dictaminaron sus campeones

La imponente Copa del Mundo, que levantará el campeón del Mundial 2026, mide 37 centímetros de altura y pesa poco más de 6 kilos. Su diseño muestra dos figuras humanas sosteniendo el planeta, evocando la globalidad del fútbol.

Las listas oficiales de las selecciones, los dorsales, las sedes y los horarios de los partidos no son los únicos intereses que ocupan la agenda en la previa de la Copa del Mundo: desde hace unos años, las predicciones y los pronósticos tienen un papel central en la antesala y el Mundial 2026 no será la excepción.

Para esta ocasión, se sumaron varios pronosticadores que dieron sus veredictos sobre quién será el campeón que levantará el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Desde el pulpo Paul en el Mundial de Sudáfrica 2010, que acertó en anticipar la consagración de la selección de España por primera vez en su historia, se sucedieron cientos de pronosticadores con mejores y peores resultados. El Mundial 2026 , que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos ya tiene decenas de personas y hasta una supercomputadora que, en base a diversos datos y a corazonadas, dan sus anticipos .

Campeón inédito

Algunos pronósticos dan como ganador del Mundial 2026 a una selección que todavía no sabe cuánto pesa la copa del mundo.

Es el caso del matemático alemán Joachim Klement, quien afirmó, en base a una ecuación hecha con datos discutibles pero válidos, que Países Bajos será el campeón del Mundial 2026. De todos modos, tiene pergaminos contundentes: acertó el pronóstico de los últimos tres campeones del mundo.

El alemán dijo que entre las selecciones fuertes del Mundial que nunca salieron campeonas, la neerlandesa "es la más fuerte". Y explicó que su pronóstico se basa en datos muy alejados del ámbito futbolístico: el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de cada país, la cantidad de habitantes y hasta la temperatura promedio anual. También incorpora otras variables más ligadas a la actividad, como la importancia que le da la sociedad al fútbol y el ranking Fifa de la selección en cuestión. "La temperatura ideal (para jugar al fútbol) es de un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica”, explicó a la revista alemana Der Spiegel.

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En relación a la selección argentina, Klement afirmó que será el equipo sudamericano que llegará más lejos. Según sus pronósticos, caerá en cuartos de final ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. En dos instancias previas, lo que será el estreno de los 16avos de final, Brasil caería con Japón. Sobre la selección asiática, el matemático aseguró que "está en racha" y citó las resonantes victorias en el Mundial de Qatar ante Alemania (3-2) y en un amistoso frente al combinado diridigo por Carlo Ancelotti en octubre del año pasado (3-2).

Cómputos mundialistas

La actual generación casi infinita de datos y la posibilidad de procesarlos hace que el Mundilal 2026 sea otro terreno fértil para usarlos en la confección de pronósticos sobre quién será el campeón del mundial.

La firma Opta Analysts es una de las más reconocidas por sus predicciones sobre resultados en el ámbito deportivo, sobre todo en el fútbol. Cuenta con una supercomputadora que le otorgó el mayor porcentaje de probabilidades para ser campeón a España (16,1%), por encima de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). El pronóstico de Opta esconde un resultado doloroso para Argentina: caería en el partido por el 3º puesto frente a los ingleses.

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La supercomputadora de Opta plantea unos 10 mil escenarios distintos de simulación para llegar a las proporciones que determinan la posible posición final de las selecciones. A contramano de la predicción de Klement, sólo en el 35,9% de los escenarios se da como campeón a un equipo que no levantó aún la Copa del Mundo.

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Cabe aclarar que la empresa también puso a funcionar sus cómputos para determinar quién iba a ser el campeón del Mundial de Qatar y no acertó para nada, ya que situó a Brasil como el que más probabilidades contaba para levantar, por 6ª vez en su historia, el trofeo.