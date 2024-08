Luck Ra tuvo un accidente con su auto y recibió un pedido inesperado

Las imágenes se viralizaron a través de la cuenta de TikTok de Guada, una de las receptoras del saludo. El cantante tuvo otro buen gesto y respondió al video aclarando lo que había pasado y repitiendo el saludo. “Beso Guadis, no choqué pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo”, apuntó el cuartetero. “Ay, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo”, contestó la chica.