Luck Ra se refirió a Tiago PZK tras su separación de La Joaqui: "Fuimos muy amigos"

En diálogo con Yanina Latorre, el cantante se refirió a su vínculo con su expareja y reveló cómo quedó su relación con Tiago PZK

El escándalo entre La Joaqui y Luck Ra sigue sumando capítulos. Tras la separación de la pareja y los rumores que vincularon a la cantante con Tiago PZK, el cordobés habló por primera vez con un medio de espectáculos sobre la situación. “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos. Fuimos muy amigos”, aseguró la cantante al ser consultado sobre su relación con el artista.

Cabe recordar que, tras confirmar su separación a través de sus redes sociales, La Joaqui y Luck Ra quedaron en el centro de la escena mediática. Luego de confirmar su separación, comenzó un cruce público con acusaciones y rumores sobre terceros en discordia. En medio de las versiones, Luck Ra salió a negar públicamente las acusaciones de infidelidad que circulaban en su contra y aseguró que La Joaqui estaría comenzando una relación con Tiago PZK, a quien definió como un “exgran amigo” suyo.

Ahora, por primera vez, Luck Ra habló con la prensa sobre la separación y se refirió públicamente a su vínculo con Tiago PZK.

Durante el programa Sálvese quien pueda, en medio de la gala de presentación de MasterChef Celebrity, que tendrá a Luck Ra entre sus participant es, Yanina Latorre aprovechó la ocasión para consultarle sobre su separación de La Joaqui y su vínculo con Tiago PZK.

“Tengo un gran amigo que, cuando ella se volvía de España a Argentina, él la fue a buscar”, dijo Luck Ra con ironía, haciendo referencia a Tiago PZK.

Sin embargo, el cantante dejó en claro que considera que La Joaqui tiene libertad para rehacer su vida: “Yo 100% considero que es libre de hacer lo que quiera. Ella siempre me trató con muchísimo amor, con muchísimo respeto”.Y agregó: “A ella le tengo un aprecio increíble, más no a él”.

Ante la inevitable pregunta sobre su vínculo con el cantante y si se había sentido traicionado, Luck Ra recordó cómo era su relación antes del conflicto: “Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos. Fuimos muy amigos”.

Cuando Yanina Latorre le preguntó si consideraba que Tiago PZK lo había traicionado, Luck Ra respondió: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero, pero sí. Obviamente que duele”.

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