La Capital | Zoom | Luck Ra

Luck Ra reveló los mensajes que le mandó Tiago PZK tras su ruptura con La Joaqui

El cantante contó qué le escribía Tiago después de su separación de La Joaqui y explicó por qué se sintió traicionado por quien consideraba su amigo

25 de septiembre 2026 · 10:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra habló sobre su separación de La Joaqui y se refirió al vínculo que mantiene actualmente con Tiago PZK, luego de las versiones que vinculan al cantante con su expareja. Durante una charla con el streamer Coscu, el artista cordobés contó que se sintió especialmente afectado porque consideraba a Tiago una persona cercana y porque, según relató, había sido una de las dos personas a las que les había contado sobre la ruptura.

“Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, contó Luck Ra. Según relató, mientras estaba en Nueva York se enteró de que su separación ya se había hecho pública y no entendía cómo había trascendido.

>> Leer más: En medio de la polémica con La Joaqui, Luck Ra sorprendió a las participantes de "Popstars"

El cantante aseguró que aquella situación modificó su manera de relacionarse con su entorno. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber”, sostuvo, y recordó que después comenzó a circular incluso la versión de que él y Tiago nunca habían sido amigos.

Luck Ra rechazó esa idea y explicó cómo entendía ese vínculo: “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”.

Los mensajes que recibió después de separarse

En medio de ese contexto, Luck Ra recordó los mensajes que Tiago PZK le enviaba después de su separación de La Joaqui.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, contó.

Según explicó, esos mensajes terminaron generándole malestar cuando posteriormente se enteró del vínculo entre Tiago y La Joaqui.

“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció.

El cantante también recordó que, después de aquella etapa, dejó de ver a Tiago. Incluso contó que el artista no lo invitó a su cumpleaños, algo que le llamó la atención. A pesar de eso, decidió escribirle para saludarlo: “Amigo, feliz cumple, te quiero mucho”.

“Hay cierto código”

La relación entre Tiago y La Joaqui es el punto que más molestó a Luck Ra. El cantante aclaró que su expareja es libre de rehacer su vida y que ambos ya se conocían previamente, pero explicó que él esperaba otra conducta de alguien a quien consideraba su amigo.

“Obvio que es libre, que vaya y haga lo que quiera, pero hacerlo con la persona que te presenté yo”, cuestionó.

>> Leer más: Luck Ra se refirió a Tiago PZK tras su separación de La Joaqui: "Fuimos muy amigos"

De todos modos, aseguró que desea que La Joaqui sea feliz en esta nueva etapa. “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, sostuvo.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de Tiago y habló de un supuesto código entre amigos: “Yo siento que entre los hombres hay cierto código o, por lo menos...”.

Ante la consulta de Coscu sobre si ese código también debería aplicarse a las parejas y exparejas, Luck Ra aclaró que hablaba específicamente de su situación y afirmó: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos”.

También negó los rumores sobre Ibiza

Durante la charla, Luck Ra también rechazó las versiones que habían circulado sobre una supuesta fiesta con mujeres en Ibiza después de su separación. “No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró.

Según explicó, también se habían difundido versiones sobre supuestos encuentros con amigos y otras situaciones que, afirmó, nunca ocurrieron.

El cantante contó además que la exposición mediática posterior a la ruptura afectó incluso sus posibilidades de volver a vincularse sentimentalmente. “No me habló nadie. Tengo una bronca, porque encima me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable”, dijo entre risas.

Y cerró con una confesión sobre su vida amorosa después de la separación: “Yo no le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo”.

Noticias relacionadas
La banda rosarina Calabaza presenta Formas criollas en tiempos de sangre junto a  DJ Joaquín Melero

La banda rosarina Calabaza presenta "Formas criollas en tiempos de sangre"

u2 saca nuevo disco, que incluye la ultima grabacion de dolly parton

U2 saca nuevo disco, que incluye la última grabación de Dolly Parton

Pachu Peña habló sobre MasterChef Celebrity

Pachu Peña reveló quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Iván Noble vuelve a Rosario para presentar su show Canciones traspapeladas

Iván Noble vuelve a Rosario con su nuevo show "Canciones traspapeladas"

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Lo último

Opinión: Santa Fe tiene todo para crecer

Opinión: "Santa Fe tiene todo para crecer"

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina

La empresa dijo que la medida obedece a una "revisión estratégica de sus operaciones". Hasta abril tenía unos 250 trabajadores en la ciudad

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en Argentina
Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026
Juegos Suramericanos

Argentina y Paraguay llegaron a la final más convocante de los Juegos Suramericanos 2026

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Ovación
Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben
Ovación

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: Hay una rivalidad y queremos ganar esta final, dijo Marco Ruben

Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final", dijo Marco Ruben

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Revelaron la camiseta de Lionel Messi para su despedida de la selección argentina: diseño y precios

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Otra buena clasificación de Franco Colapinto en Bakú, para pasar a la Q3 y quedar décimo

Policiales
Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre fue baleado en el pecho en Villa Gobernador Gálvez

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Un taxista sufrió un robo luego de hacer un viaje desde la zona de ingreso al Fan Fest

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

Denuncia de robo en San Nicolás derivó en hallazgo de armas en Rosario

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario
Policiales

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario