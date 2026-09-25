Luck Ra reveló los mensajes que le mandó Tiago PZK tras su ruptura con La Joaqui

El cantante contó qué le escribía Tiago después de su separación de La Joaqui y explicó por qué se sintió traicionado por quien consideraba su amigo

Luck Ra habló sobre su separación de La Joaqui y se refirió al vínculo que mantiene actualmente con Tiago PZK , luego de las versiones que vinculan al cantante con su expareja. Durante una charla con el streamer Coscu , el artista cordobés contó que se sintió especialmente afectado porque consideraba a Tiago una persona cercana y porque, según relató, había sido una de las dos personas a las que les había contado sobre la ruptura.

“Con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, contó Luck Ra. Según relató, mientras estaba en Nueva York se enteró de que su separación ya se había hecho pública y no entendía cómo había trascendido.

El cantante aseguró que aquella situación modificó su manera de relacionarse con su entorno. “Hubo un montón de teléfonos descompuestos que no sé quién descompuso, o andá a saber”, sostuvo, y recordó que después comenzó a circular incluso la versión de que él y Tiago nunca habían sido amigos.

Luck Ra rechazó esa idea y explicó cómo entendía ese vínculo: “No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”.

Los mensajes que recibió después de separarse

En medio de ese contexto, Luck Ra recordó los mensajes que Tiago PZK le enviaba después de su separación de La Joaqui.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, contó.

"Mensajes"



Porque Luck Ra reveló los mensajes que le mandaba Tiago PZK antes de enterarse que le estaba comiendo a su ex. pic.twitter.com/jCaUlN9fL3 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 25, 2026

Según explicó, esos mensajes terminaron generándole malestar cuando posteriormente se enteró del vínculo entre Tiago y La Joaqui.

“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, reconoció.

El cantante también recordó que, después de aquella etapa, dejó de ver a Tiago. Incluso contó que el artista no lo invitó a su cumpleaños, algo que le llamó la atención. A pesar de eso, decidió escribirle para saludarlo: “Amigo, feliz cumple, te quiero mucho”.

“Hay cierto código”

La relación entre Tiago y La Joaqui es el punto que más molestó a Luck Ra. El cantante aclaró que su expareja es libre de rehacer su vida y que ambos ya se conocían previamente, pero explicó que él esperaba otra conducta de alguien a quien consideraba su amigo.

“Obvio que es libre, que vaya y haga lo que quiera, pero hacerlo con la persona que te presenté yo”, cuestionó.

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De todos modos, aseguró que desea que La Joaqui sea feliz en esta nueva etapa. “Desde el primer día solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está. Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, sostuvo.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de Tiago y habló de un supuesto código entre amigos: “Yo siento que entre los hombres hay cierto código o, por lo menos...”.

Ante la consulta de Coscu sobre si ese código también debería aplicarse a las parejas y exparejas, Luck Ra aclaró que hablaba específicamente de su situación y afirmó: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos”.

También negó los rumores sobre Ibiza

Durante la charla, Luck Ra también rechazó las versiones que habían circulado sobre una supuesta fiesta con mujeres en Ibiza después de su separación. “No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró.

Según explicó, también se habían difundido versiones sobre supuestos encuentros con amigos y otras situaciones que, afirmó, nunca ocurrieron.

El cantante contó además que la exposición mediática posterior a la ruptura afectó incluso sus posibilidades de volver a vincularse sentimentalmente. “No me habló nadie. Tengo una bronca, porque encima me inventan otra novia y eso me saca más las chances de que alguien me hable”, dijo entre risas.

Y cerró con una confesión sobre su vida amorosa después de la separación: “Yo no le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo”.