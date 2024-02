Luck Ra llega a Rosario como parte de su gira "El baile del año Tour"

79929190.jpeg

“«Que nos falte todo» es una invitación para festejar, un pasaje por la experiencia mediante canciones que van desde la pérdida hacia lo que se tiene, desde lo que se tiene hacia lo que no está más”, indicó el artista sobre el concepto del disco, algo que ya había adelantado en el tema grabado con Abel Pintos: “Que me falte todo y no tenga nada, y que estemos juntos a la madrugada”.

“Este álbum es un pedido a la vida para que no se lleve lo más importante: los amigos, la música, un baile, la morocha. Porque, aunque a veces las cosas no estén del todo bien, sabemos que en la vida hay cosas que siempre nos van a iluminar. Que nos falte todo menos bailar con amigos, tomarse un fernet, contar con alguien más para seguir hasta que salga el sol. Al fin y al cabo, eso es lo que importa: lo demás, es nada”, apunta Luck Ra.

Juan Facundo “Luck Ra” Almenara Ordóñez lanzó sus primeras canciones en 2017 y desde entonces llamó la atención de la industria musical. En sus primeros años trabajó con figuras como Seven Kayne, Kodigo, Peke 77, TOBI, Rusherking y Lautaro López. Pero fue con sus Live Sessions en Twitch donde se convirtió en un verdadero furor. En 2020 lanzó “Te mentiría”, canción que marcó el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Luck Ra, logrando ingresar en el Top 50 de Spotify en Argentina y Uruguay. Más adelante se unió a La K’onga para lanzar “Te mentiría”, en versión cuarteto, la primera de varias y exitosas colaboraciones.

En 2021 su canción “El campeón” fue elegida como el tema oficial de Argentina Campeona de la Copa América y Luck Ra participó en los festejos de la Selección. En 2022 fue invitado a cantar en la entrega de los Premios Gardel, donde hizo una versión de “Pupilas lejanas”, de Los Pericos, junto a Oscu y Agus Padilla. En 2023 recibió su primer Premio Gardel por su canción “Ya no vuelvas”, en versión cuarteto, junto a La Konga y Ke Personajes en la categoría Mejor Canción de Cuarteto.