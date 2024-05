Luciano Castro habló su romance con Griselda Siciliani: "No es una chica más"

El actor contó que, pese a que hacía años que no se veían, cuando se reencontraron conectaron como la primera vez. "Me parece increíble", confesó

Finalmente se confirmó el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani . Luego de ser vistos cenando juntos, la actriz reveló que estaban saliendo y aseguró que se encuentran “muy bien” . Y este lunes a la noche también rompió el silencio el galán y habló de su relación con la ex de Adrián Suar.

Invitado al talk show de América "Noche al Dente", el protagonista de la obra teatra "El beso" habló a corazón abierto sobre su presente amoroso y detalló cómo inició su historia: “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana ".

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima... hablamos de nuestros hijos”, dijo sonrojado. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.