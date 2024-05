Griselda Siciliani blanqueó su romance con Luciano Castro

Castro contó cómo vivió el proceso después de terminar el noviazgo y fue contundente al analizar su última relación.

"El primer y segundo mes después de la separación estuve muy, muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser. Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”, relató el actor en una nota periodística.

LA FRASE DE SABRINA ROJAS A GRISELDA SICILIANI

Sabrina Rojas y Luciano Castro vivieron una hermosa historia de amor. La ahora expareja tiene dos hijos en común y muchas veces se muestran juntos en las redes sociales debido a que mantienen una hermosa amistad por el bien de sus hijos.

En Socios del Espectáculo, entrevistaron a Sabrina Rojas, respecto de las fotos de la salida de Luciano y Griselda. Este tema llegó debido a que fue ella quien expresó que "Salí con otros famosos y no se supo".

Luego de esto, la panelista Paula Varela le preguntó si se podía saber con quién, ya que había pasado el tiempo. La respuesta de la conductora fue letal y dirigida a la actriz: "No, porque me siento Griselda Siciliani contando lo que nadie me preguntó".

Esto abrió el tema y le consultaron por la pareja de su ex con Siciliani: "No lo sé, tendrían que preguntarle a ella porque yo ya no tengo nada que ver con eso. Ojalá el gordo esté bien, se enamore y si quiere volver a ser padre que lo sea, pero yo no tengo nada que ver", expresó de forma directa Sabrina Rojas. Además, dijo que "esa pareja debe ser un fuego, si sucede hay que celebrarlo".

El ex de Griselda Siciliani

Adrián Suar asistió a Socios del Espectáculo y reveló con total sinceridad cómo es trabajar con su expareja, Griselda Siciliani, en el teatro. La expareja, que estuvo junta durante 9 años y se separó hace ocho, protagoniza la obra Felicidades.

“Es un cumpleaños de Griselda que arranca con una gran pelea entre nosotros dos, que somos marido y mujer, y suspendemos el festejo”, contó Adrián, que con Griselda es padre de Margarita. “Se me vienen momentos de la vida real", dijo.