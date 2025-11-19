Lucía Celasco, la nieta de Susana Gimenez, confirmó su romance con un jugador de Boca

En medio de rumores y especulaciones, el defensor de Boca Juniors compartió en Instagram una foto junto a la nieta de Susana Giménez

El jugador de Boca confirmó su romance con la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco , la nieta de Susana Giménez , parece haber encontrado el amor. Un jugador de Boca Juniors recientemente compartió una tierna imagen junto a la modelo confirmando el romance.

Poco se sabe acerca de la vida privada de la nieta de Susana Giménez. En general, la modelo prefiere mantener su vida amorosa fuera del ojo público. Sin embargo, los rumores sobre el noviazgo comenzaron a circular hace un tiempo. De hecho, el periodista de LAM, Pepe Ochoa, dio la primicia cuando la pareja fue vista en un bar de Buenos Aires.

Ahora, fue su propio novio quien compartió una imagen confirmando los rumores. Se trata de Nicolás Figal , el defensor de Boca Juniors.

La foto que confirma el romance

En una historia de Instagram, el futbolista compartió una imagen junto a Lucía Celasco. En la fotografía se los ve compartiendo una comida a plena luz del día.

De hecho, en la imagen al defensor se le llega a ver el moretón del golpe en el ojo que recibió en el 2-0 ante Tigre en la Bombonera.

image

Quién es Nicolas Figal

Nicolás Figal es un futbolista de 31 años que actualmente se desempeña como defensor en Boca Juniors. Figal hizo su debut como profesional en Independiente, club con el que ganó la Copa Sudamericana.

También pasó por Olimpo de Bahía Blanca y por el Inter Miami de la MLS. En 2022 regresó a la Argentina para incorporarse a Boca Juniors.

image

En cuanto a su vida personal, Nicolás Figal estuvo en pareja con Florencia Fernández, con quien tuvo una hija en 2020. La pareja se separó a comienzos de 2025. En ese período, algunos medios lo vincularon con la influencer Belén Negri, luego de que ambos fueran vistos cenando en Cariló, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el supuesto vínculo.