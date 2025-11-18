La Capital | Zoom | Montaner

Ricardo Montaner llega a Rosario a fines de febrero: lo que tenés que saber

El show será el 28 de febrero próximo, en el Autódromo de Rosario. La preventa arranca este miércoles y la venta general será desde el próximo viernes

18 de noviembre 2025 · 18:39hs
Ricardo Montaner llega a Rosario a fines de febrero: lo que tenés que saber

Una de las voces más grandes de la música en español vuelve a los escenarios con una gira mundial que lo trae a la ciudad, como una declaración de amor que encenderá los corazones de todo el público.

Ricardo Montaner ofrecerá un show en Rosario el sábado 28 de febrero, a las 21, en el Autódromo (Jorge Newbery y García del Cossio). La preventa de entradas con tarjetas del Banco Santa Fe se realizará a partir de este miércoles 19, a las 10, y la venta general será desde el próximo viernes 21 por Turboentrada.com, en Mitre 737 y en la boletería de Metropolitano.

Quienes tengan la tarjeta Beneficios de La Capital tendrán descuentos y podrán participar de un sorteo de entradas para asistir al show de Ricardo Montaner.

El "último regreso" de Montaner

Luego de varios años lejos de los escenarios, el artista anunció su vuelta al ruedo con una gira mundial muy esperada. “El último regreso World Tour 2026” es su reencuentro con los fanáticos de todo el planeta y Rosario será una de sus paradas obligatorias.

Después de tanto silencio en una carrera que jamás se había detenido Montaner vuelve con hambre de cariño y comunión con sus millones de fieles seguidores. Durante 40 años de trayectoria el artista jamás bajó el ritmo, hasta el momento en que decidió respirar, buscar refugio interno y recargarse de energías provocando así el deseo de su público por la vuelta. Este tour representa, además de un regreso, una renovación de votos: cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con los fans.

La gira dará su puntapié inicial el 21 de febrero en Buenos Aires y recorrerá diferentes ciudades del país y se extenderá a Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de cruzar a Europa. Se anunciaron shows en varias ciudades de España, Francia e Italia, entre otras.

Una figura repleta de premios

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio, recopilatorios y una extensa lista de éxitos que marcaron varias generaciones, Ricardo Montaner es una de las figuras más influyentes de la música latina. Construyó un legado artístico sólido caracterizado por letras profundas y una interpretación emocional que trasciende fronteras.

Los premios y reconocimientos en su carrera son imparables: Montaner posee decenas de discos Multiplatino, Platino y de Oro por sus cuantiosas ventas de millones de álbumes, y varias Gaviota de Oro y Gaviota de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, así como Antorcha de Plata, Antorcha de Oro y Gaviota. Posee un Latin Grammy en la categoría “Mejor Canción Tropical” (2021) por “Dios Así Lo Quiso”, que grabó a dúo con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra. En febrero de 2022 recibió un premio Lo Nuestro a “Canción Pop del Año” por el éxito “Amén”, canción que lanzó junto a sus hijos Mau y Ricky, Evaluna y Camilo. En noviembre de 2016, recibió durante una ceremonia en Las Vegas un Latin Grammy a la “Excelencia Musical” por su contribución a la música latinoamericana. Fue nombrado “Cantante del Año” por la revista Billboard y numerosas veces fue considerado en Venezuela como el mejor artista del país. En mayo de 2007 los Premios Billboard lo honraron con su máxima presea: el Premio a la Esperanza. Ricardo Montaner fue reconocido en el 2024 con el galardón Latin American Music Awards Legacy por su extraordinario legado musical e impacto duradero en la industria, consolidando su status como ícono del pop romántico en español.

MA Producciones

Montaner llegará a Rosario de la mano de MA Producciones, una productora de entretenimientos de Rosario. Su radio de actividades se extiende por Argentina y suma operaciones focalizadas en países limítrofes. Está abocada a la realización integral de eventos y actividades tanto artísticas como corporativas. Posee una amplia experiencia en la producción, logística, administración, diagramación, planificación, realización, montaje, preparación y difusión de la cultura y el espectáculo en todo el país.

>> maproducciones.com.ar

Noticias relacionadas
Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de Wicked

Quién es la compañera de elenco de Ariana Grande que la defendió de un agresor

Nicki Nicole brindará un show en el Teatro Colón

Tras su histórico show gratuito en Rosario, Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Teatro Colón

Una banda rosarina reinterpretará en formato sinfónico uno de los discos más importantes de la historia del metal: S&M de Metallica

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Benjamín Vicuña respondió a los dichos de la China Suárez

Benjamín Vicuña, contundente contra la China Suárez: "Me parece raro, triste y patético"

Ver comentarios

Las más leídas

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Lo último

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Yendo: la feria que transformó a General Lagos en punto de encuentro regional

Yendo: la feria que transformó a General Lagos en punto de encuentro regional

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

El proyecto, aún embrionario, busca una solución superadora en la movilidad del área, conectando en tren localidades en 36 kilómetros de traza. Antecedentes

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Por Lucas Ameriso

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: piden exhumar el cuerpo e investigar al agente de la PSA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

Cocoliso González y su futuro en Newells: Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz

Cocoliso González y su futuro en Newell's: "Mi contrato termina en diciembre, me voy en paz"

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

Ovación
El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Por Pablo Mihal
Ovación

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

El Nacional Seniors brilló en el French Clay Tenis

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Se enfrentaron dos campeones con Newells y el alumno goleó al maestro

Se enfrentaron dos campeones con Newell's y el alumno goleó al maestro

Policiales
Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

La Ciudad
El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Planean un tren metropolitano que una Villa Gobernador Gálvez con Baigorria y pase por Rosario

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Política

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: Somos rehenes
La Ciudad

Preocupación en Villa G. Gálvez por el conflicto con la EPE: "Somos rehenes"

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1,8 millones para cubrir gastos básicos

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha
La Región

Un camionero circulaba por la ruta con una licencia de conducir trucha

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia
Policiales

Detuvieron a ocho policías por un operativo falso para robar en una casa de familia

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo
Información general

Un médico rosarino salvó a una pasajera que sufrió un síncope en pleno vuelo

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera
Policiales

Ataque al Heca: imputaron a un hombre por ocultar la moto usada en la balacera

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes
La Ciudad

Sin clases este miércoles en la UNR por un paro de los no docentes

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros
La Ciudad

Billetera Santa Fe regresa recargada: sube topes y multiplica reintegros

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes
La Ciudad

Retiran el semáforo de piso instalado en la esquina de Córdoba y Corrientes

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery
LA CIUDAD

Vuelve la Feria de Librerías de Viejo al ECU, con un especial sobre Saint Exupery

Qué es Cloudflare, el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web
Tecnología

Qué es Cloudflare, el servicio de internet que generó fallas en X y diferentes sitios web

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes
Información General

Anmat prohibió una marca de productos de limpieza y desengrasantes

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos
Información General

Cambios para el pago con débito de monotributistas y autónomos

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental
Información General

Caso Maradona: destituyen a la jueza Makintach por el escándalo del documental