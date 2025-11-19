La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos países clasificados a la Copa del Mundo

La novedad se dio en Concacaf, con la clasificación del país de menor población en la historia de la competición y otro que lo volverá a jugar luego de 52 años

19 de noviembre 2025
Ya son 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y quedan solo 6 lugares en juego

Este martes, se definió la última fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en diferentes confederaciones. Europa, Concacaf y Asia decidieron sus últimos representantes en una jornada apasionante, donde países candidatos al título aseguraron su presencia en la cita mundialista mientras que otros se jugarán su última chance en el repechaje.

Al comienzo del día se disputó el último cupo de Asia, donde Irak venció 2-1 a Emiratos Árabes Unidos con un gol agónico de penal al último minuto que le permitirá a los ganadores disputar el repechaje internacional. Esta instancia se jugará en marzo con la presencia de seis participantes que se disputarán dos cupos en juego.

Por otro lado, en las eliminatorias europeas, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica quedaron primeros en sus respectivos grupos y se aseguraron su lugar en la fase de grupos del certamen. Por otro lado, Kosovo, Dinamarca, Turquía, Rumania y Gales se ubicaron en segunda posición y deberán jugar el repechaje continental.

Los últimos clasificados de manera directa se dieron en Concacaf. Panamá, Curazao y Haití lograron adueñarse de sus grupos y consiguieron su boleto a la cita mundialista mientras que, Surinam y Jamaica quedaron relegados al repechaje intercontinental por quedar segundos.

La participación de Curazao será histórica ya que, con solo una población de 150.000 habitantes, se convirtió en el país menos poblado en participar de una Copa del Mundo. Por otro lado, Haití volverá a disputar la competición luego de 52 años de espera, con su última presencia en el Mundial de Alemania en 1974.

Quiénes son los clasificados hasta ahora al Mundial

De las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo, ya se conocen 42 clasificados:

  • Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay.
  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Jordania, Qatar y Arabia Saudita.
  • Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.
  • Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
  • África: Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sudáfrica y Senegal.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.

Por otro lado, hay países que aspiran a sacar su boleto al Mundial mediante la instancia de repechaje:

  • Repechaje europeo: Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Bosnia, Gales, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.
  • Repechaje intercontinental: Irak, RD Congo, Bolivia, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia.
